Drama voor Zulte Waregem: Essevee verliest in 96ste minuut bij Charleroi en ziet degradatie heel dichtbij komen

Na een vroege voorsprong en een late gelijkmaker leek Zulte Waregem op Charleroi het punt te pakken waarmee het nog altijd in leven bleef. Maar uiteindelijk moest Louis Bostyn zich in de zesde van zes extra minuten een derde keer gewonnen geven op een fantastisch afstandsschot van zijn ex-ploegmaat Damien Marcq. Voor Zulte Waregem ziet het er steeds benarder uit. Winst volgende week in Eupen volstaat niet om zich te redden.

Met Lopez, Sissako en Gano in de basis ging Frederik D’Hollander de strijd met open vizier aan. Door het gelijkspel van Eupen in Kortrijk was Zulte Waregem immers verplicht iets te rapen in het Zwarte Land. Mathematisch kon het nog niet degraderen, maar in het zicht van de cruciale verplaatsing naar de Kehrweg volgende week was nieuw verlies uit den boze. Dat viel aan de openingsfase ook te merken. Fadera had na amper zeven minuten Gano altijd moeten laten scoren, maar gaf de bal achter zijn spits en weg was de kans. Even voor het kwartier leek Essevee verdiend op voorsprong te klimmen. Een “kopbal” van Gano werd door Koffi achter de lijn weggegraaid en ref Verboomen wees begrijpelijk naar de middenstip. Maar na een VAR-check bleek dat Gano de bal met de hand had beroerd en het doelpunt niet kon worden gevalideerd.

Charleroi had de verwittiging niet begrepen. Nadat Gano vrij voor doel al een opgelegde kans de nek had omgewrongen, bleven de Carolo’s achterin klungelen. Vooral de Cyprioot Andreou bezondigde zich daar aan. Even voor het half uur opteerde hij voor een getelefoneerde laterale terugspeelbal richting Marcq, maar dat had Alioune Ndour uitstekend doorzien. De Senegalees spurtte met de bal aan de voet richting Koffi en werkte beheerst af (0-1).

Voor de pauze liet Zulte Waregem nog een enorme mogelijkheid liggen om de voorsprong te verdubbelen. Ndour toonde zich te egoïstisch. De Gaverbeekjongens werden door hun doelman ook overeind gehouden. Bostyn hield knap een kopslag van Badji uit zijn doel.

Na de pauze was het voor Zulte Waregem vooral overleven geblazen. Even voorbij het uur maakte Bayo echter gelijk, na een enorm geharrewar in de zestien van Bostyn. Via Vossen, de doelman en de paal caprioleerde de bal via de voet van de Ivoriaan in de netten. Het leek er op dat de bezoekers zouden kraken, want zeven minuten later werd Mbenza door Ilaimaharitra op weg gezet naar de voorsprong (2-1). Maar Zulte Waregem verkocht zijn huid duur en vocht nog maar eens terug. Brüls, pas ingevallen, vond met een verre bal de vrijlopende Fadera op links. De Gambiaan kapte Marcq uit en nam Koffi in de korte hoek te grazen (2-2).

In de zesde van zes extra minuten, voltrok het doemscenario zich voor de bezoekers. Damien Marcq poeierde de winner voor de Zebra’s van ver buiten de rechthoek hoog in de netten van de radeloze Bostyn (3-2).

