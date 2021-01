Dominant AA Gent bijt tanden stuk op Beerschot, Kums scoorde penalty waar Holzhauser er een miste

Beerschot-coach Hernan Losada ging tegen AA Gent ‘back to basics’. Drie zuivere centrale verdedigers, twee wingbacks die vooral verdedigend dachten en een dubbele buffer daarvoor: organisatie eerst. Gent, met Depoitre in plaats van de geschorste Yaremchuk, kreeg de bal. Of eiste hem op, zo u wil. Bij de rust was het percentage balbezit 26-74.

Tegelijk dient gezegd dat de bezoekers niet voor zo héél veel gevaar zorgden. In het eerste half uur driegden de Buffalo’s één keer: Depoitre vond doelman Vanhamel op zijn weg. Op dat moment had Beerschot al twee prikken uitgedeeld. In de beginfase miste Holzhauser een penalty die hij zelf had afgedwongen. Keeper Bolat zat er natuurlijk ook wel goed bij. In minuut 24 scoorde de thuisploeg toch. Abdoulie Sanyang, die de rol moest invullen van de geblesseerde Tissoudali, bereikte Coulibaly en die legde simpel de 1-0 binnen.

Volledig scherm © Photo News

Toch gingen we rusten bij een gelijke stand. Nadat Frans een pegel van Dorsch van wel erg dichtbij tegen de arm kreeg, legde scheidsrechter Visser de bal op aangeven van de VAR op de stip. Reglement is reglement, al blijven de huidige richtlijnen over handspel soms wringen. Sven Kums – terug in de ploeg na ziekte – kon het zich allemaal niet aantrekken. Hij faalde niet van op elf meter.

Volledig scherm © Photo News

In de tweede helft ging Gent de bal nóg meer monopoliseren en ging Beerschot nóg meer achteruit leunen. Mohammadi en Bukari zetten Vanhamel aan het werk, maar de Kielse keeper stond pal. Toen Bukari twintig minuten voor tijd het leer dan toch binnen legde, werd hij afgevlagd wegens buitenspel.

Een solide Beerschot hield zich in defensief opzicht behoorlijk staande, maar daar bleef het bij. Zelf konden de Mannekens na de pauze slechts één keer voor een beetje dreiging zorgen, toen Bolat half naast een scherpe corner van Holzhauser zat. Omdat Gent ook in de slotfase er te weinig in slaagde om Beerschot écht uit verband te spelen, bleef het 1-1. Voor Beerschot is dat het eerste punt na vier nederlagen.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

