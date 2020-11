Doelman Bodart gaat Bolat achterna en scoort op Sclessin in slotseconden: “Ik stond achter de goal toen Bolat het deed”

Standard mag een spandoek omhoog hangen op Sclessin. ‘Merci, Arnaud.’ De doelman behoedde zijn ploeg voor de nederlaag tegen Eupen met een paar cruciale reddingen. En hij scoorde de gelijkmaker in de slotseconden. “Ik was er ook bij toen Bolat het hier deed tegen AZ”, glundert de doelman.

De start van Standard was veelbelovend. Meteen naar voor, meteen pressing op de tegenstander. Één minuut gespeeld en Lestienne onderschepte de bal. Helaas voor de thuisploeg besloot hij overhaast naast. Aan de overkant testte Ngoy - die heeft een versnelling in de benen, zeg - de vuisten van Bodart.

Voorts was het lang wachten op enig gevaar. Eupen liet zien dat het over een pak kwaliteiten beschikt. Fysiek, maar ook voetballend. De bezoekers moesten zeker niet onderdoen voor de Rouches. Shamir trapte binnen het bereik van De Wolf, Bastien mikte naast en Oulare miste de beste kans op een voorzet van Fai. Net niet de 1-0.

Die kwam er wel tien minuten voor de rust. Bokadi had een geniale ingeving op een vrije trap van Fai. Zijn halve omhaal ging over De Wolf in doel. Knappe goal. Helaas konden de Luikenaars amper genieten van die voorsprong. Oulare speelde niet goed in, Peeters stak diep tot bij Prveljak - waar waren de verdedigers? - en die knalde voorbij Bodart. Goede spits, die Bosniër van Eupen.

Het was ook vintage Standard. Met hun hoofd in de wolken, dat leidt tot concentratieverlies. In die fase zag je hoe belangrijk Zinho Vanheusden is voor deze ploeg. De man die leiding geeft achterin. Of de geschorste Raskin als aanjager in op het middenveld.

En het werd nog erger voor de thuisploeg. Shamir ging twee keer kort na mekaar in de fout en kreeg evenveel keer geel van de scheidsrechter. Domme overtredingen. Twee keer geel was onvoldoende voor de VAR. Na het bekijken van de videobeelden kreeg Shamir rechtstreeks rood van Bert Put. Dat was terecht. In tien minuten tijd zag de wereld er in Luik helemaal anders uit.

Na de rust begonnen de Rouches opnieuw met volle moed. Helaas kregen ze al heel snel een opdoffer te verwerken. Stef Peeters zette zich achter een vrije trap en hij krulde de bal héérlijk binnen. Over de muur, mooi in de hoek. Bodart was kansloos.

Standard probeerde de rug te rechten. De Wolf had een goede redding in huis op een kopbal van Bokadi en Oulare kopte in de fase die daarop volgde voorlangs. Maar de tegenprikken van Eupen waren aartsgevaarlijk. Plots verscheen Prveljak alleen voor doel, Bodart hield de Rouches in de wedstrijd. Deed hij ook een kwartier voor tijd op een vrije trap van opnieuw Prveljak. Gevaarlijk heerschap.

Een schot van de ingevallen Avenatti was lange tijd het laatste wapenfeit van de Luikenaars. Centraal in doel, geen problemen voor De Wolf. Ze misten daadkracht. De 1-3 van Agbadou werd afgekeurd voor buitenspel.

Sterkhouder aan beide kanten

Dan was er die laatste vrije trap. Fai met een ultiem gekraakt schot. En doelman Bodart die binnentrapte. Het is misschien typerend dat net hij scoort.

Arnaud Bodart, sterkhouder aan beide kanten.

Het Standard de Liège van zaterdag 21 november 2020 is een modale subtopper. Een ploeg die kan winnen van iedereen, een ploeg die kan verliezen van iedereen. Daar verandert die late gelijkmaker niets aan.

Opvolger voor Bolat

Een doelpunt dat onvermijdelijk doet denken aan de treffer van Sinan Bolat. Die scoorde elf jaar geleden als Standard-doelman in de 95ste minuut tegen AZ in de Champions League. “Ik denk niet dat ik het me al realiseer”, reageerde Bodart bij Eleven Sports. “Ik ben enorm blij dat ik zo nog een punt pak. Gelukkig werd enkele minuten daarvoor de goal van Eupen afgekeurd voor buitenspel, want ik ging daar de mist in. Als die goal had doorgegaan, had dat mijn fout geweest. Maar dan kwam mijn doelpunt, ik had nooit gedacht dat ik dit in mijn carrière zou meemaken.”

