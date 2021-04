Dit seizoen nog publiek in de stadions? Pro League dringt erop aan, maar politiek is weigerachtig: “Eerst meer mensen óp het veld krijgen”

Op 30 april beginnen ze eraan: de playoffs in 1A. Graag met supporters in de stadions, zo opperde de Pro League in een statement. Ze denken daarbij aan een bezetting van 25 tot 35 procent, zoals het geval was in oktober, voor het slot erop ging. De protocollen zijn beschikbaar en de clubs kunnen op korte tijd alles in orde brengen.

De Pro League dringt op die toegeving aan omdat in de praktijk de supporters tóch naar de stadions zullen trekken. “Op 8 mei gaan de terrasjes en cafés weer open. Denk je dat de supporters thuis blijven wanneer hun clubs voor de titel, het behoud of de promotie spelen?”, vraagt woordvoerder Stijn Van Bever. “Als het om de knikkers gaat, gaan ze komen om hun helden toe te juichen - of dat nu diehards of brave huisvaders zijn. Ofwel houd je de stadionpoorten toe en dan krijg je situaties die niet goed zijn voor de volksgezondheid, ofwel laat je hen gecontroleerd en ordelijk in de stadions binnen. Wat als voordeel heeft dat je geen politie moet inzetten om de openbare orde te handhaven.”

Het is maar de vraag of daar bij de politiek een groot draagvlak voor bestaat. Op het kabinet van Sportminister Weyts valt te horen dat de prioriteit elders ligt: “Eerst meer mensen op het veld krijgen dan errond. Hoeveel competities en trainingen liggen er niet stil? Uiteraard verlangen we allemaal naar sporthoogmissen met een uitzinnig publiek erbij maar first things first.” Ook de virologen, die een advies formuleren voor het Overlegcomité, staan met de huidige cijfers niet te springen om nog meer versoepelingen toe te staan. “Als alle sectoren dat tegelijk vragen, dan riskeren we een nieuwe opstoot”, aldus Steven Van Gucht. “Enkele weken geduld kan nu een wereld van verschil maken. Geduld is een schone zaak.”

Veel tijd heeft de Pro League evenwel niet, want op 23 mei is ‘t al gedaan met de playoffs.

Volledig scherm Supporters in september op Jan Breydel. © Photo News