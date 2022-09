“Dit is onaanvaardbaar”: Vanhaezebrouck woest na domme rode kaart voor Okumu, die vier speeldagen schorsing voorgesteld krijgt

“We hebben Charleroi geholpen”, zei Hein Vanhaezebrouck na de match op Charleroi. Hij doelde daarmee onder meer op de domme rode kaart van Okumu, waar Vanhaezebrouck woest op was. “Ik ben razend over zo’n actie. Hiermee laat je gewoon je ploeg in de steek. Ik ben ervan overtuigd dat, als het elf tegen elf blijft, we over Charleroi gaan in de tweede helft en nu in de top vier staan. Dit is onvaardbaar. Okumu krijgt geen trap op zijn achillespees, maar gewoon een duwtje. Als je daar al niet meer tegen kan... Dit kan gewoon niet.”