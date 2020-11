Diepterecord in de Jupiler Pro League deze week: 21 buitenlanders en maar één Belg in de basis bij Cercle-Moeskroen

Nooit eerder begonnen er minder Belgen aan een wedstrijd in de Belgische eerste klasse. Het is geen toeval dat zowel Cercle als Moeskroen in buitenlandse handen zijn. De Bruggelingen zijn eigendom van AS Monaco. Moeskroen is sinds afgelopen zomer voor de tweede keer in een paar jaar tijd een satellietclub van Lille.