Dichte mist is spelbreker in Seraing-Union: match bij rust gestaakt bij 0-2-voorsprong voor Brusselaars, tweede helft is voor dinsdagavond

Jupiler Pro LeagueSeraing-Union is na amper één helft gestaakt. Niet door een plotse coronagolf, wel door een dicht mistgordijn dat voetballen onmogelijk maakte in het Stade du Pairay. De Brusselaars leidden met 0-2 na 45 minuten, maar de tweede helft zal dus later gespeeld moeten worden. De Pro League bevestigde intussen dat komende dinsdag (20u) de resterende 45 minuten worden afgewerkt.

Ook in de eerste helft was de zichtbaarheid allesbehalve. Van het midden van het veld kon je met moeite beide doelen zien. De doelman die erin stond, werd helemaal aan het oog onttrokken. De aftrap illustreerde mooi wat er zou komen. Undav twijfelde niet en probeerde van de middenstip de doelman te verrassen, maar Galje zag op een of andere manier de oranje bal toch komen. Men had bij Seraing overigens een probleem gehad indien twee van die oranje ‘high visibility’ ballen over de tribune zouden vliegen. De ballenjongens hadden enkel gele en witte exemplaren mee.

De match dan, twee keer balverlies op het middenveld brak Seraing zuur op. Teuma snoepte eerst de bal af van Pierrot en stuurde Undav het straatje in. Hij schoof de bal in de korte hoek binnen. Twintig minuten later kon Vanzeir de bal recupereren en ook hij miste niet. Union stond toen al met tien nadat Bager de doorgebroken Mikautadze neerhaalde. Toch bleef de leider de gevaarlijkste ploeg, Seraing kon enkel via Kilota dreigen, maar Moris dook goed in zijn voeten.

Volledig scherm © BELGA

Voor de tweede helft afgetrapt zou worden ging ref Wesli De Cremer nog eens poolshoogte nemen. Hij stuurde zijn assistent naar de andere kant van het veld en toen bleek dat hij hem niet zag, liet hij de match staken. Na een halfuur werd dat -zo schrijft het reglement voor- geëvalueerd. De zichtbaarheid was blijkbaar niet voldoende verbeterd en dus wordt de rest van de wedstrijd op een latere datum gespeeld. Komende dinsdag om 20 uur beginnen de ploegen er opnieuw aan.

Klein detail: door het uitstellen van een andere wedstrijd, Zulte Waregem-Oostende, werd deze partij verschoven van 16u15 naar 18u30. Om 16u was er van mist in Seraing nog geen sprake.

Seraing-Union is al het derde duel van vandaag dat niet (volledig) kan plaatsvinden. Eerder op de dag kwam KV Mechelen niet opdagen op bezoek bij OH Leuven. De Mechelaars wilden door een reeks coronabesmettingen hun partij laten uitstellen, maar dat weigerde de Kalendercommissie van de Pro League. Malinwa riskeert een forfaitnederlaag. Zulte Waregem kreeg wel het gewenste uitstel voor haar partij tegen KV Oostende. Ook bij Essevee was Covid-19 de boosdoener.

Volledig scherm © BELGA

Nieuwkoop: “Op bepaald moment was zicht zeer beperkt”

“Het was lastig”, sprak Union-rechtsachter Bart Nieuwkoop bij Eleven Sports. “In het begin was het nog wel oké, maar op een gegeven moment kon je wel echt moeilijk zien. Zeker als je achterin stond, zag je de bal echt moeilijk als hun verdedigers hem rondspeelden. De tweede goal heb ik zelfs niet gezien. Ik zag iedereen juichen, dus dan wist ik dat we gescoord hadden.”

Volledig scherm © BELGA

