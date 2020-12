Diatta en Okereke duwen geplaagd KV Mechelen nog wat dieper in de miserie

Acht van de tien stafleden ontbraken vanavond op de bank bij KV Mechelen, maar ‘t was niet dat waarnemend coach Sven Swinnen en assistent-voor-een-dag Igor De Camargo een stuurloze ploeg te zien kregen. Club Brugge had het lang niet onder de markt met Malinwa, dat er aanvankelijk heel kort op zat. ‘t Resulteerde in een eerste helft met weinig kansen, al waren de bezoekers er wel twee keer erg dichtbij. Eerst schoot Diatta naast nadat Vanaken Vranckx het leer afhandig had gemaakt in de middenstrook, nadien redde Thoelen op een vervaarlijk indraaiende vrije trap van De Ketelaere. ‘t Zal de doelman, die Coucke naar de bank verdrong en voor het eerst speelde sinds hij die zware blessure opliep begin februari tegen AA Gent, ongetwijfeld deugd hebben gedaan. Mignolet keek aan de overzijde geheel werkloos toe, dus de eerste helft eindigde zoals die was begonnen.

Wel was het zo dat beide teams op slag van rust een cruciale pion verloren: Lang kon niet meer verder namens Club, terwijl Defour andermaal op de grasmat bleef zitten bij de thuisploeg. Maar Mechelen voetbalde ook zonder zijn voormalige Rode Duivel niet als een ploeg die onderin staat te bibberen. Meer nog: er was een geniale Clinton Mata nodig om Sandy Walsh van de 1-0 te houden - Mignolet was meteen geklopt bij de eerste doelpoging die naam waardig. En dus vielen de goals aan de overzijde: waar Vanaken en Diatta eerst nog het doelkader vonden, sloeg die laatste uiteindelijk toch twee keer toe. Eerst op assist van De Ketelaere (of was het dan toch Kaya die in eigen doel werkte?), nadien loepzuiver op aangeven van Vanaken. In het slot deed de ingevallen Okereke er nog eentje bij, waardoor Club zo alweer wat steviger aan de leiding gaat. En KV Mechelen alweer wat dieper in de miserie zit...