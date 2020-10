Derby met veel goals, toppers laten zich ringeloren en Anderlecht dat bonus vasthoudt: bekijk hier de hoogtepunten van de JPL-matchen

Jupiler Pro League Peter Croonen blijft voorzitter van Pro League, CEO OHL krijgt laatste zitje in Raad van Bestuur

7 oktober De Algemene Vergadering van de Pro League heeft het vertrouwen in Peter Croonen bevestigd. Hij blijft dus voorzitter. Voorts is er geen stemming geweest over het contract van Pro League-CEO Pierre François - die zaak blijft dus hangende. Ook de BeNeLeague en de degradatieformule kwamen ter sprake. Tot slot krijgt Peter Willems, de CEO van OH Leuven, het laatste zitje in de Raad van Bestuur.