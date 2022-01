Deniz Undav straks naar Brighton in de Premier League: hoe een spits die lang te klein en te dik werd bevonden Union nu 7 miljoen ‘oplevert’

Done deal wat Deniz Undav betreft. De topschutter in de Jupiler Pro League zette volgens onze informatie reeds zijn handtekening bij het Engelse Brighton, waar hij na dit seizoen aan de slag gaat. Undav speelde zich dit seizoen in de kijker met maar liefst 18 competitietreffers en 10 assists in 24 wedstrijden. Winnaar van de tweede stemronde van de Gouden Schoen. De Duitser werkt het seizoen af bij Union en mag zich vervolgens opmaken voor een avontuur in de Premier League.

Brighton betaalt ruim 7 miljoen voor Undav, geld dat eigenlijk opnieuw in de Engelse club terechtkomt. De Brit Tony Bloom bezit namelijk beide clubs. Undav zelf belandt zo in één jaar tijd van het Duitse SV Meppen, een bescheiden club uit de derde Liga in Duitsland, in de Premier League. First things first voor Undav, en dat is kampioen worden met Union.

Quote Ik ben niet het ‘bling-bling’-ty­pe die het breed laat hangen. Ik draag geen megadure kleren, ik rijd niet in een ‘dikke’ auto. Ik weet wat het is om hard te werken voor je geld. Deniz Undav

En dan te zeggen dat het de Duitser lang niet altijd voor de wind ging. Lang te klein (en te dik) bevonden. De spits moest zelfs bijklussen in een fabriek om rond te komen. Maar bij de Brusselaars voelde Undav zich onmiddellijk thuis. De gemoedelijke sfeer, het familiale karakter. Ook al woonde hij destijds op hotel in Lier, ook al miste hij zijn toenmalige verloofde (nu zijn vrouw) Tanja en ook al torste hij overtollige kilo’s met zich mee. Te veel fast food, te weinig gezonde voeding. “Ik sliep 3 maanden in een hotel, had geen appartement waar ik voor mezelf kon koken. Het liep moeizaam, ik had moeite om me te focussen op de juiste dingen”, zei hij eind vorig jaar nog in een dubbelinterview met Vanzeir. Zijn spitsbroeder noemt hem nog steeds al plagend ‘fat’.

Maar Undav is een plantrekker. Geleerd toen hij al vroeg tegenslagen kreeg te verwerken in de voetballerij. Bij Werder Bremen vonden ze hem te klein en werd hij doorgestuurd in de jeugd. Een serieuze opdoffer voor de aanvaller. Op zijn zeventiende koos hij ervoor om een contract te tekenen bij Havelse in de vierde Bundesliga.

Hij nam er een job bij in een lokale fabriek om rond te komen. “Ik stond op om 4 uur ‘s morgens om naar mijn werk te gaan. Nadien ging ik onmiddellijk trainen om dan rond 20 uur thuis te komen - soms zelfs later. Ik moest geld verdienen, hé. Ik had een contract van 150 euro. Daar kon ik niet van leven.”

De Jansen en Janssen van Union

Van Havelse ging het naar het tweede elftal van Braunschweig om in 2018 uiteindelijk te verkassen naar Meppen. Daar scoorde hij in zijn tweede seizoen zeventien keer, aangevuld met dertien assists. De interesse in de spits nam gaandeweg toe. In Duitsland, maar dus ook in België. Undav was gecharmeerd door Union. “Ze belden me elke twee dagen”, lachte hij onlangs bij Sport1. “Ik zag dat het een leuke club was, dat de bestuurders ambitieus waren en ik wilde eens in het buitenland voetballen.”

Undav en Union hadden een instant klik.

Vorig jaar was het in het begin nog even zoeken. Maar alles veranderde op het moment dat trainer Felice Mazzu besliste om met het duo Undav-Vanzeir vooraan te spelen. De Jansen en Janssen van Union. Laurel&Hardy. Peppi en Kokki. Een onafscheidelijk duo.

Op het veld ziet Undav eruit als een bad boy. Stevig gebouwd af en toe een strenge blik. In het dagelijkse leven is hij echter zeer aimabel. Altijd goed gezind, altijd lachend. Hij weet vanwaar hij komt, leeft het leven dat hij altijd wilde: dat van een profvoetballer. Zonder te vervallen in stereotiepen. Nog in het interview met Sport1. “‘Ich bin nicht der Schickimicki-Typ’. Ik ben niet het ‘bling-bling’-type die het breed laat hangen. Ik draag geen megadure kleren, ik rijd niet in een ‘dikke’ auto. Ik weet wat het is om hard te werken voor je geld.”

Maar zelfs hij had niet durven verhopen dat het zó goed zou gaan in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau. In de Europese top-20 competities een van de meest beslissende spelers op dit moment. En nu de overstap naar de Premier League. Richting Engelse zuidkust en Brighton, dat steeds dichter aanleunt bij de Engelse subtop. De kers op de taart voor Undav. En dat kan straks een hele grote taart worden. Want met zekerheid rond zijn toekomst, kan een in het hoofd van transferzorgen vrije Undav blijven knallen. Richting de landstitel?

