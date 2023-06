Deila wil De Mil aan boord houden, ook Schreuder lonkt naar afscheidnemende T1

Het Belfius Basecamp vertoeft vanaf vandaag in slaapmodus. ’Niet storen’ tot en met 25 juni. Eén dag later staat de eerste groepstraining gepland en spreekt Ronny Deila de verzamelde pers toe. Terwijl de ganse groep op enkele internationals na eindelijk kan uitblazen, schakelt de nieuwe T1 de komende weken een versnelling hoger.

Ronny Deila wist al langer dan 25 mei - zijn officiële vertrek bij Standard - dat-ie trainer van Club Brugge werd. Hij liet geen kostbare tijd verloren gaan. Want hoe gevoelig en ophefmakend zijn overgang was, zó hands-on heeft hij zich de jongste tijd op blauw-zwart geworpen. Weliswaar met veel respect voor de werking en filosofie van Club, veeleer met de beste bedoelingen om de heropstanding na een matig tot slecht seizoen straks in te luiden. Met invloed op de transferpolitiek en oog voor enkele heikele spelersdossiers. Zo ligt een plan van aanpak klaar voor onder meer Roman Yaremchuk en Andreas Skov Olsen, indien die laatste aan boord blijft tenminste. Hetzelfde geldt voor Deilas landgenoot Antonio Nusa: bakkensvol talent, maar terugblikkend op een min of meer verloren seizoen.

Volledig scherm Ronny Deila. © Photo News

Blijft De Mil?

Deila hield daarnaast reeds verkennende gesprekken met zijn nieuwe stafleden. Zijnde keepertrainer Wouter Biebauw, video-analist Matthias Bernaert en fysiektrainers Eddie Rob en Carl Vandenbussche. De meeste energie stak hij evenwel in afscheidnemend hoofdtrainer Rik De Mil. Diens toekomst ligt op dit moment nog niet vast. De Noor wil De Mil dolgraag als assistent aan boord houden, samen met zijn vaste hulptrainer Efrain Juarez. De Mil kent het huis en de spelers. Niet alleen de Hans Vanakens, ook de talrijke jonkies die straks deel zullen uitmaken van de A-kern. Hij is doordrongen van de blauw-zwarte cultuur en filosofie, die de jongste maanden opnieuw meer zichtbaar werden na het vertrek van Parker. Samen met voorzitter Bart Verhaeghe ijvert Deila in de achtergrond hard voor een verlengd verblijf van De Mil. Een belangrijke schakel in de werking voor volgend seizoen. Een blauw-zwarte cultuurbewaker, die hem bovendien tactisch kan versterken - niet meteen het sterkste punt van Deila.

Volledig scherm Rik De Mil. © Photo News

Of volgt hij Alfred Schreuder?

Wat De Mils toekomst betreft, wordt er volgende week pas duidelijkheid verwacht. De Eeklonaar neemt zijn tijd, intussen ziet hij zijn opties alleen maar toenemen. Er is vooreerst de piste Carl Hoefkens, met wie De Mil een uitstekende band heeft, dezelfde filosofie deelt en waarmee-ie goed kan samenwerken. Maar daarnaast lonkt ook de woestijn. Niemand minder dan Alfred Schreuder, onder wie De Mil in 2022 zijn eerste landstitel pakte als assistent, trekt aan de mouw van de Oost-Vlaming. Het is aannemelijk dat de stap naar Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten niet de voorkeur wegdraagt van de amper 41-jarige De Mil, toch is het Midden-Oosten een reële optie. Last but not least: ook een job als T1 bij een andere club valt vandaag niet uit te sluiten. Wat dat betreft, liggen er evenzeer dossiers op tafel. De Mil is niet gehaast. Al is het de bedoeling om ergens in de loop van volgende week knopen door te hakken.

Voor Deila is de voorbereiding op het nieuwe seizoen alvast van start gegaan. Meer nog, eigenlijk is ze een tijd geleden reeds aangevat. Net zoals de Noor zich vol op Celtic en Standard wierp, wil hij straks ook Club Brugge volledig naar zijn hand zetten. Of dat met de steun van de in Brugge enorm gewaardeerde Rik De Mil zal zijn, moet volgende week duidelijk worden.