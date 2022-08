Degelijk Club Brugge boekt moeizame zege tegen KV Kortrijk, Noa Lang valt uit met een blessure

Hartverwarmend onthaal voor Hans Vanaken in Jan Breydel zondagmiddag - Olympia hoopt dat ‘The new Caje’ uiteindelijk niet voor het Engelse West Ham United kiest. De spelmaker stond in de basiself, waaraan Carl Hoefkens niets veranderd had ten opzichte van OH Leuven. Lang begon zo na zijn goeie invalbeurt opnieuw op de bank.

Het eerbetoon voor Vanaken zette Jan Breydel in vuur en vlam - een eerste doelpunt bleef niet snel uit. Jutglà profiteerde van knullig verdedigen bij Kortrijk en legde de 1-0 al in de vierde minuut binnen. De derde van het seizoen voor de Catalaan. Club ging voluit, kort na de openingsgoal hield Ilic Meijer op knappe wijze van een doelpunt. En ook op de goeie poging van Sowah moest de doelman plat.

Net voorbij het halfuur was het schrikken voor Club. Op een zeldzame tegenaanval legde D’Haene zijn opponent Mata in de luren, om Gueye vervolgens de gelijkmaker aan te bieden. Prima counter van Kortrijk, dat nog even de adem inhield toen de VAR bekeek of de bal via D’Haene de doellijn niet had overschreden.

Club reageerde niet aangeslagen, integendeel. Opnieuw Ilic reageerde alert toen Meijer op hoekschop van Skov Olsen hard richting doel kon koppen. De ganse eerste helft was - vooral via hoekschoppen en voorzetten - een blauw-zwarte belegering. Op slag van rust kreeg Club uiteindelijk wat het verdiende. Meijer kopte van dichtbij de 2-1 tegen de touwen.

De landskampioen ging na de rust in eerste instantie door op het elan. Met goeie druk naar voor en veel engagement. Al was de beste kans wel voor de bezoekers. Invaller Avenatti kopte perfect naar de verste bovenhoek, maar dat is tegen Club vaak nog niet genoeg. Uitblinker dit seizoen Simon Mignolet zweefde de kopbal sierlijk uit de winkelhaak - een belangrijke redding voorbij het uur. Intussen ging de Brugse storm toch wat liggen. En was de match, een kwartier voor inrukken, nog niet beslist. Club had het na de pauze lastiger dan dat het geval zou mogen zijn. Kort na zijn invalbeurt viel Noa Lang meteen uit met een verzwikte enkel. Een serieuze domper voor Club en voor de vleugelspits, die nog steeds op een mooie transfer hoopt.

Dat bleek toen Gueye vanop de rand van de zestien meter plots tegen de dwarsligger knalde. Een collectieve ‘oef’ weergalmde door Jan Breydel. Hét signaal voor Club om een tandje bij te steken. Opnieuw Ilic hield Nielsen van de beslissende 3-1. De ingevallen Challouk werd tussendoor nog uitgesloten na een trap op de hak van de doorgebroken Mata, Larin liet in de blessuretijd na de score op te drijven. Meijer leek alle twijfels weg te nemen, maar zijn goal werd afgekeurd. Finaal trok Club toch de drie punten over de streep, goed voor een eerste zes op zes dit seizoen.

