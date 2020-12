Defour schudt ploegmaats wakker na zure nederlaag tegen Waasland-Beveren: “Iedereen moet in de spiegel kijken”

Jupiler Pro LeagueNew game, same story. Na rood voor Voet liep het helemaal mis bij KV Mechelen tegen een herboren Waasland-Beveren. Steven Defour was achteraf vlijmscherp. “Dit was een kwestie van mentaliteit.”

Terwijl scoren dit seizoen voor KV Mechelen o zo moeilijk is, was het gisteravond bij de eerste kans meteen prijs. Hairemans rondde een heerlijke combinatie knap af. Malinwa was veruit de betere ploeg. En dan... - u voelt ons al komen - gaven ze het zelf weer weg. Een rode kaart voor Voet. Net na de pauze ging Waasland-Beveren erop en erover via Heymans en Koita.

Vrancken greep in en gooide Defour - terug fit - in de strijd. De ex-Rode Duivel bracht rust in het spel, Mrabti werkte de gelijkmaker binnen. Een punt zat erin. Maar toen Coucke zich verkeek op een afstandsschot van Bertone, was het kalf verdronken. En of deze nederlaag pijn deed Achter de Kazerne.

Volledig scherm © Photo News

“Het is niet de eerste rode kaart of individuele fout dit seizoen”, merkte Defour op. Hij schudde stevig aan de boom op de persconferentie. “Dit is een zeer pijnlijke avond. Als je met tien valt, moet je harder werken. Ballen aan je lijf hebben. We kregen de wedstrijdsituatie niet onder controle. Dat was tegen Kortrijk en Beerschot ook al het geval (toen pakten Kaboré en Vranckx rood, red.). In de eerste minuten van de tweede helft slikken we dan meteen twee tegengoals. Als voetballer moet je uit een minderheidssituatie ook voordeel kunnen halen. Zeker als je een voorsprong hebt. Dat is gewoon een kwestie van mentaliteit, niet van talent. Men geeft ons lof voor ons goede spel. Maar jongens, het gaat wel over wedstrijden winnen. We moeten nu even zwijgen en heel hard werken. Iedereen moet in de spiegel kijken.”

Wouter Vrancken trad zijn middenvelder bij. “We hebben het kinderlijk weggegeven. Sommige jongens toonden niet genoeg mentaliteit en we missen maturiteit. We worden telkens genekt door individuele fouten.”

Volledig scherm © BELGA

Malinwa blijft na een 2 op 12 in de gevarenzone bengelen. Met amper één punt meer dan Moeskroen en drie meer dan STVV ligt het degradatiespook op de loer. “Of een grijs seizoen het hoogst haalbare is? Waarschijnlijk wel. Zeker als we niet leren van onze fouten”, besloot Vrancken. “Maar wat nu vooral telt, is zo snel mogelijk punten pakken.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

