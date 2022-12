DEEL 1. Rits als mogelijke katalysator, “f*ck die tweede plaats" en uitslag van match die geheim blijft: wat u moet en mag weten voor Belgische competitie hervat

Jupiler Pro LeagueMet het nakende einde van het WK voetbal staat de heropstart van de Jupiler Pro League voor de deur. Wat deden onze Belgische clubs tijdens de lange pauze? Van welke nieuwkomers mogen we iets verwachten? En wat is de ambitie in de tweede seizoenshelft? In deel 1: wat u moet en mag weten over Club Brugge, Union, KV Kortrijk, Seraing, Eupen en Zulte Waregem. Van een nieuwe Verbauwhede bij blauw-zwart tot opschudding vlak voor de stage van Union.