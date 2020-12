De vroegste goal van het seizoen en een knappe vrije trap: meer heeft Genk niet nodig voor zege tegen Kortrijk

‘Challenge accepted’, Club. Terwijl de rest van de G5 met punten blijft morsen doet KRC Genk gewoon z’n job. Het blijft het Club Brugge op die manier het vuur aan de schenen leggen. KV Kortrijk bleek in de Luminus Arena de ideale sparringpartner om het verlies op Anderlecht door te spoelen.

Volledig scherm © BELGA

Stel: je krijgt na twee maanden in het verdomhoekje nog eens een opportuniteit. Dan hóóp je die negentig minuten te gebruiken om die kans met beide handen te grijpen. Wel, Gerardo Arteaga had welgeteld 44 seconden nodig om John van den Brom te bedanken voor het vertrouwen. Bongonda begon aan een solo, Ito trok voor, Onuachu devieerde subtiel en Arteaga vlamde met links voorbij Ilic. De Mexicaan is zo meteen ook de trotse bezitter van het record voor snelste doelpunt van het seizoen. 44 seconden, dat is één tel sneller dan de goal van Lee voor STVV tegen Antwerp op speeldag 5.

Volledig scherm © BELGA

Leuke binnenkomer dus voor Arteaga na 630 minuten onafgebroken toekijken vanop de invallersbank. De Mexicaanse international lag al een tijdje in balans met Uronen op links, maar het was pas door de heupblessure van Maehle dat hij zijn kans kreeg. Vijfde wedstrijd voor Van den Brom als coach van Genk en het was de eerste keer dat hij aan zijn basiself sleutelde. Uit noodzaak dus. Maehle geraakte niet fit waardoor Uronen naar de rechterflank schoof. De start van Racing Genk was wervelend. Bongonda was omnipresent - gepikeerd na de non-match in het Astridpark - en deed Kortrijk keer op keer pijn. Ito had zijn puntgave assist áltijd moeten binnen leggen. Het had Genk snel op een geruststellende voorsprong gezet. De Japanner worstelde met de controle en verkwanselde zo de kans, tekenend voor zijn wedstrijd. Ook Onuachu was er dichtbij, maar zijn kopbal viel op de lat.

Volledig scherm © BELGA

KV Kortrijk overleefde de vroege storm en voetbalde zich nadien beter in de match. Alleen creëerden de elf van Vanderhaeghe zo weinig in de zone van de waarheid. Op die kopbal van Gueye na, Uronen redde van de lijn. Genk gaf weinig weg omdat het trio achterin gewoon secuur verdedigde. Van den Brom hield zoals verwacht vast aan de driemansdefensie. Daniel Muñoz wordt week na week sterker en Kouassi deed het gewoon prima als vervanger van Cuesta. Moet er dan nog wel een extra centrale verdediger bij in de winterstop? De Ivoriaan als back-up voor de drie Colombianen, niks mis mee. Spannend bleef het tot een dikke tien minuten voor het eind. Théo Bongonda bekroonde zijn uitstekende wedstrijd met een vrijschopgoal, heerlijke krul op gevoel. Om het met een quote van John van den Brom te zeggen: “Racing Genk is niet van plan zich te verstoppen.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Schuilt er in jou een toptrainer? Bewijs het in ons online voetbalspel ‘de Gouden 11' en maak kans op talloze prijzen!

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.