De situatie van Beerschot is stilaan hopeloos, bestuurslid Van Winckel kop van Jut

BeerschotBij hekkensluiter Beerschot is de barometer na de nederlaag tegen Oostende omgeslagen van ‘erg penibel’ naar ‘bijna reddeloos’. Kop van Jut voor de supporters is bestuurslid Jan Van Winckel, die mee het sportieve beleid uitstippelt.

“Winckel buiten!” rolde zaterdag na Beerschots veertiende competitienederlaag van de tribunes op het Kiel. Jan Van Winckel bepaalt namens de overkoepelende United World groep mee het transferbeleid bij Beerschot en het is niet onlogisch dat er na een 9 op 57 kritiek komt op dat beleid. Paars-wit heeft een te smalle en onevenwichtige kern, waarin een schrijnend gebrek aan scorend vermogen schuilt.

De cijfers spreken voor zich. Beerschot scoorde slechts 15 keer in 19 speeldagen en staat inmiddels 480 minuten droog (de bekermatch tegen Standard meegeteld). Tegen Oostende was Beerschot alwéér offensief onmondig. “Onze spitsen hebben kansen gehad, maar kunnen niet scoren. Dat is geen gemakkelijke situatie”, zuchtte trainer Javier Torrente achteraf.

Investeringen

Nochtans investeerde de club sinds de promotie naar 1A (in de zomer van 2020) liefst vier miljoen euro in nieuwe aanvallers. Alleen: die investeringen brachten tot nu toe bijzonder weinig rendement. Blessing Eleke werd na een mager seizoen met één goaltje alweer afgeserveerd. Musashi Suzuki’s laatste doelpunt dateert van 13 januari. En de afgelopen zomer aangetrokken Lawrence Shankland vond ook nog maar twee keer de weg naar de netten. Direct gevolg van de offensieve armoede is dat Beerschot dit seizoen al zeven keer verloor met een doelpunt verschil.

Het algemene transferrapport van het voorbije anderhalf jaar oogt ook al niet rooskleurig. In die periode haalde Beerschot 21 nieuwkomers in huis, waarvan er in onze ogen slechts vier al min of meer konden overtuigen. Huurlingen Caicedo en Coulibaly toonden flitsen van hun klasse, Radic heeft iets en de teruggekeerde Van den Bergh is een zekerheid. Al de rest: matig tot pover. En zo is Beerschot dus afgegleden naar een stilaan hopeloze situatie. Tien punten achterstand op de voorlaatste, elf op de zestiende: ga er maar aan staan.

