De retro van Lang, Standard-doelman Bodart die ultiem scoort, de zege van Beerschot tegen Anderlecht: alle highlights van speeldag 13

Antwerp “En toch. We waren dominant in Anderlecht. Dat gebeurt niet vaak dat een ploeg dát doet, denk ik”

2 november De Great Old trapt op haar adem. Vijf matchen in twee weken bleek er eentje te veel. Al had het gerust gekund, een gelijkspel. Zelfs een zege. Antwerp had 71% balbezit. Op Anderlecht. Wat Ivan Leko, ondanks het verlies, toch weer fier maakte. “Dat Anderlecht thuis op de tegenaanval wint, zegt veel.”