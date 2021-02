De perfecte generale repetitie voor Kiev: Club zonder veel energieverlies langs OHL na heerlijke openingsgoal Van Der Brempt

En ook de weelde van Club werd zo nog maar eens onderstreept. Zoals u intussen wel al weet zitten Noa Lang en Hans Vanaken nog in quarantaine, maar blauw-zwart heeft natuurlijk nog wel een en ander achter de hand. Ignace Van den Brempt bijvoorbeeld. De nog steeds maar 18-jarige flankaanvaller was misschien wel de meest opvallende naam in de basiself, maar de match was slechts een minuutje of acht oud of hij had zijn eerste goal in de Brugse hoofdmacht al beet. En wat voor een goal ook: eerst stuurde hij De Norre om boodschappen met een kapbeweging à la Cristiano Ronaldo, om vervolgens doelman Romo gekruist te grazen te nemen. “Ik heb veel clips van Ronaldo gezien, dan komt dat vanzelf”, zou de youngster zijn exploot later beschrijven. Alsof het niks was.