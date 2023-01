“De ouderen waren niet op niveau”: Vanhaezebrouck mist ook tegen Charleroi energie in zijn ploeg

De youngsters met een handvol stroomstoten. Maar verder? Tja, ook tegen Charleroi lag AA Gent veelal in panne. Hein Vanhaezebrouck mist energie in zijn ploeg. “De ouderen waren niet op niveau.”

Met 9.000 waren ze, de toeschouwers gisteravond. De Ghelamco Arena nog niet voor de helft gevuld. Logisch voor een match die om 18u30 afgetrapt wordt op een werkdag - wie verzint zoiets eigenlijk? De aanwezigen konden zich niet opwarmen aan het Gentse spel. Te laag tempo. Te slordig om Charleroi in de problemen te brengen.

Misschien had AA Gent na een halfuur een strafschop moeten krijgen na vermeend hands van Hosseinzadeh. “Wij zagen beelden waarop de arm weg van het lichaam was”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “De ref had het niet gezien en de VAR kwam niet tussen. Het was nochtans vrij duidelijk.”

Maar dat AA Gent geen voorsprong had verdiend, was wel duidelijk. Slechts één noemenswaardige kans speelde het bij elkaar in de eerste helft - Salah stuitte op Koffi. Aan de overkant behoedde een sterke Nardi zijn ploeg van een achterstand. Neen, AA Gent liet voetballend alweer geen te beste indruk.

Dat zag ook Hein Vanhaezebrouck. “Het was niet genoeg”, gaf hij toe. “We zijn teleurgesteld. Nog nooit zag ik mijn team zó weinig aanvallen over de flank. Vandaag moest Hong er depanneren en dat is niet zijn beste positie.” Terwijl ook Castro-Montes op links amper doelgevaar bracht. Kums en De Sart kregen de motor niet aan de praat. Cuypers kende een anonieme match. Alleen als Salah en Fofana - respectievelijk 21 en 17 jaar oud - aan de bal kwamen, hing er een vleugje elektriciteit in de lucht.

“Het was vandaag écht kijken naar de jonge gasten om het verschil te maken, terwijl dat net de taak van de ‘ouderen’ is”, aldus Vanhaezebrouck. “De ervaren mannen waren niet op niveau. Al moet ik ook toegeven dat het moeilijker was om met die twee jongeren voorin druk te zetten zoals we wilden. Voetbal is ook meedenken, mee verdedigen en druk zetten: daar moeten zij nog stappen in zetten. Ze zijn misschien nog wat te licht en te jong om voor ons het verschil te maken, maar we kunnen hen niets verwijten.”

Wat Vanhaezebrouck het méést miste in zijn ploeg? Energie. “Ik zei het al over Union: dát is een ploeg met energie. Als je dat niet kan brengen, dan doe je tegenwoordig niet meer mee. En sommigen bij ons brengen dat te weinig.”

Na ruim een uur haalde Vanhaezebrouck Salah en Fofana naar de kant. Hjulsager en - u leest het goed - Hauge mochten invallen. De Noor, wiens huurcontract in principe wordt beëindigd, kreeg nog eens minuten. Bij gebrek aan betere opties op de bank. “Jens blijft professioneel, traint goed. De beste Hauge is het nog niet, maar hij bracht drive. Of er aan zijn situatie iets is veranderd? Neen. Het zou kunnen dat hij deze week vertrekt.”

Na de inbreng van Hauge en co probéérde AA Gent nog. Aanspraak maken op de zege zat er echter nooit in. Een terechte 0-0 als resultaat. Eindigen deed Vanhaezebrouck wél op een positieve (en licht cynische) noot. “Charleroi had al acht uitwedstrijden op rij gescoord”, grijnsde hij. “Wij houden de nul tegen hen. Toch iéts dat we goed hebben gedaan.”

De Buffalo’s weten bij deze aan wat ze zich kunnen optrekken.

