De ongeziene trainerswals in de Jupiler Pro League

Jupiler Pro LeagueTrainers komen en trainers gaan dit seizoen in onze hoogste voetbalklasse. Frank Vercauteren werd als eerste bedankt voor bewezen diensten, vandaag vult Paul Clement een indrukwekkend lijstje aan.

• 17 augustus 2020: Bij RSC Anderlecht wordt Frank Vercauteren bedankt voor bewezen diensten om plaats te maken voor Vincent Kompany, die een punt zet achter zijn voetbalcarrière en een contract voor vier jaar ondertekent als hoofdtrainer.

• 20 augustus 2020: De competitie is nog maar twee speeldagen oud en de tweede trainerswissel is al een feit. Na de nul op zes wordt de Deen Jess Thorup ontslagen bij vicekampioen AA Gent. Hij wordt vervangen door de Roemeen Laszlo Bölöni, die een contract voor twee seizoenen ondertekent in de Ghelamco Arena.

• 14 september 2020: Na amper 25 dagen moet Bölöni alweer opstappen bij AA Gent. Een 3 op 9 in de competitie wordt hem daags voor het belangrijke duel in de Champions Leaguevoorronde tegen Rapid Wenen fataal. T2 Wim De Decker neemt over en krijgt Peter Balette naast zich.

• 15 september 2020: KRC Genk zet zijn Duitse coach Hannes Wolf na een 5 op 15 aan de deur. Hij was tien maanden in dienst bij de Limburgers. Clubicoon Domenico Olivieri neemt ad interim over.

• 24 september 2020: De Deen Jess Thorup is de nieuwe trainer van KRC Genk. De ex-coach van AA Gent ondertekent een contract tot midden 2023.

• 19 oktober 2020: Excel Moeskroen zet de samenwerking met coach Fernando Da Cruz stop. Les Hurlus staan na negen speeldagen met een schamele 3 op 27 helemaal onderin de Jupiler Pro League en konden nog niet winnen.

• 20 oktober 2020: Daags na het ontslag van Da Cruz stelt Excel Moeskroen de Portugees Jorge Simao aan als nieuwe coach. Hij zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen.

• 2 november 2020: Jess Thorup verlaat Racing Genk na nauwelijks 39 dagen dienstverband. De Deen ondertekent een contract in eigen land bij topclub FC Kopenhagen. Domenico Olivieri neemt, voor de tweede keer dit seizoen al, over als interim-coach.

• 7 november 2020: Voormalig Anderlecht-coach John van den Brom ondertekent bij Racing Genk een contract tot medio 2023. De Nederlander verlaat FC Utrecht, waar hij nog een overeenkomst had tot 2022.

Volledig scherm John van den Brom. © BELGA

• 2 december 2020: Sint-Truiden ontslaat haar Australische hoofdcoach Kevin Muscat en assistenten Carlos Salvachua en Luciano Trani na de 3-2 nederlaag bij Moeskroen. Beloftencoach Stef Van Winckel leidt voorlopig de trainingen.

• 3 december 2020: AA Gent ontslaat Wim De Decker na het 1-2 verlies tegen Slovan Liberec, de vijfde nederlaag op rij in de Europa League. Hij is al de derde coach die dit seizoen moet vertrekken bij de Buffalo’s, die in de Jupiler Pro League pas twaalfde staan.

• 4 december 2020: Hein Vanhaezebrouck keert terug als coach van AA Gent. De kampioenenmaker van 2015 ondertekent een contract tot midden 2022.

• 8 december 2020: STVV stelt Peter Maes aan als nieuwe coach. De Limburgse ex-doelman volgt de ontslagen Kevin Muscat op.

• 26 december 2020: Een 1-2 nederlaag tegen Sint-Truiden kost Standard-trainer Philippe Montanier de kop. De Fransman werd in juni als opvolger voor Michel Preud’homme binnengehaald. Na vier gelijke spelen en vier nederlagen is Standard naar de elfde plaats weggezakt.

• 29 december 2020: Ivan Leko verlaat Antwerp na amper een half seizoen voor een lucratief aanbod van het Chinese Shanghai SIPG. Ook assistent-trainer Edward Still zou de overstap naar China maken. Een vervanger is er momenteel nog niet.

• 30 december 2020: Mbaye Leye, ex-speler en voormalig assistent van Standard, wordt tot het einde van het seizoen hoofdcoach van de Rouches. De Senegalees volgt de Fransman Philippe Montanier op.

• 4 januari 2021: Frank Vercauteren is de opvolger van Ivan Leko als hoofdcoach van Antwerp. Vercauteren ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

• 17 januari 2021: Hernan Losada ruilt Beerschot voor D.C. United, een club uit de Major League Soccer (MLS). De Argentijn had nog een contract tot de zomer van 2023 op het Kiel.

• 19 januari 2021: Beerschot stelt Will Still aan als nieuwe coach. De assistent van Losada wordt op zijn 28e de jongste trainer in de hoogste klasse.

• 31 januari 2021: KV Kortrijk beëindigt de samenwerking met Yves Vanderhaeghe en stelt met Luka Elsner meteen een opvolger aan. De Sloveen ondertekende een overeenkomst tot 2024.

• 1 februari 2021: Cercle Brugge stuurt de Engelsman Paul Clement de laan uit. Jimmy De Wulf en Wouter Artz, de trainers van de beloften, nemen tijdelijk over bij de voorlaatste in de Jupiler Pro League.

Volledig scherm Hernan Losada. © Photo News