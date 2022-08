De nul is weg: Seraing pakt eerste punten van het seizoen na vlotte zege bij Eupen

Seraing was gebrand op een eerste overwinning van het seizoen en liet die intentie meteen in de wedstrijd blijken. Een penaltydoelpunt van Marius Mouandilmadji (5.) na hands van Regan Charles-Cook in zijn eigen strafschopgebied leverde de bezoekers een vroege voorsprong op. Eupen-verdediger Christie-Davies behoedde zijn team op het halfuur voor een dubbele achterstand met een voetredding op de lijn. Niet veel later werd de Eupense verdediging toch voor de tweede keer gepasseerd. Bernier leverde de bal in bij Marius (36.), die zijn tweede van de avond scoorde na een knappe draaibeweging voorbij zijn verdediger. Drie minuten later ruilde Bernier (39.) zijn rol van aangever in voor die van afwerker. De 24-winger van Seraing legde Eupense verdediger Yentl Van Genechten in de luren en zette nog voor de rust de 0-3 op het bord.