“De medische staf maakte zich een beetje zorgen”: Pep Guardiola verklaart waarom hij Haaland bij diens 'homecoming’ naar de kant haalde

Champions LeagueErling Braut Haaland (22) heeft zijn oude liefde geen pijn kunnen doen. De Noorse vedette van Manchester City kreeg wél respect in Dortmund, maar een goal was hem in de 45 minuten die hij speelde niet gegund. Het relaas van een avondje Haaland-watchen.

Stilaan heeft hij mythische vormen aangenomen. Erling Haaland. 22 jaar. Als hij zegt welk vlees hij eet, is dat wereldnieuws. Komt natuurlijk door zijn angstaanjagende statistieken. Zeventien goals in zijn eerste elf Premier League-wedstrijden. De makers van de game Football Manager wisten niet goed wat ze met hem aan moesten. In de testversies van de nieuwste editie van het populaire computerspelletje bleek hij telkens té goed. Een cheat code. De bug moet voor de release nog worden hersteld.

“Haaland zal altijd in onze harten blijven.” De woorden van een van de stewards van het Signal Iduna Park, dat door sponsorbelangen vanavond het BVB Stadion heette, vatte het algemene sentiment van thuispubliek zowat samen. Een applausje op voorhand. De Noor is niet gauw onder de indruk. Hij keek rustig rond en genoot tijdens zijn opwarming van die Gelbe Wand. Samen hebben ze veel plezier beleefd. Na afloop maakte hij een ereronde, werd hij toegezongen en gaf hij z'n shirt weg.

Geen vijandigheid, geen opvolger

Van enige vijandigheid was er dus geen sprake. Daarvoor is het wederzijdse respect tussen speler en club te groot. In 89 optredens voor Die Borussen scoorde hij liefst 86 keer. Bovendien is Dortmund een te groot instituut om flauw te doen over het vertrek van zijn superster. De ‘Traditionsverein’ kent zijn plek in het mondiale voetbal en het is niet alsof Haaland op zijn Lewandowski’s of Götzes naar aartsvijand Bayern München was verhuisd.

Wel waren de Duitsers gebrand op een sterke prestatie tegen hun voormalige wonderkind. De resultaten in de Bundesliga zijn zozo. Slechts vijfde. Bovendien zoekt BVB naar de volgende aanvaller die de traditie van topspitsen voort kan zetten. De Nederlander Donyell Malen lijkt tekort te komen. De onfortuinlijke Sébastien Haller herstelt van prostaatkanker. Anthony Modeste is eerder een tussenpaus en de piepjonge Youssoufa Moukoko nog te groen – hij miste een enorme kans. Dan maakte Karim Adeyemi, net als Haaland opgepikt bij RB Salzburg, een betere beurt. Soit, de strijd ligt nog open.

De Frankfurter Allgemeine Zeitung kondigde de partij aan als ‘Das Duell der Schwergewichte’. Oftewel, Haaland (1m94 voor 88 kilogram) versus Niklas Süle (1m95 voor 99 kilogram). In werkelijk ving de driemansdefensie van Dortmund de wereldster collectief op. Het lukte aardig. Slechts één schietkans kreeg-ie. Afgeblokt door Hummels.

De Bruyne op de bank

Dat City niet op zijn sterkst aantrad speelde mee. Zo stond reservedoelman Ortega in doel en nog belangrijker: Kevin De Bruyne bleef op de bank. In de plaats speelde de Argentijnse spits Alvarez, waardoor het systeem ook ietwat veranderde. Het was zoeken voor City. Het tikte leuk rond, maar moest beducht zijn op de snelle tegenstoten van de thuisploeg. Aangevuurd door zijn fanatieke aanhang en met de snelheid van Adeyemi als belangrijkste wapen. Thorgan Hazard (81') speelde zijn match op de linkervleugel. Scoren lukte Dortmund niet in de eerste helft.

Pep Guardiola haalde zijn doelpuntenmachine bij de rust naar de kant en zag na afloop drie redenen voor diens wat mindere optreden. “Ten eerste zag ik dat hij zo moe was. Ten tweede was hij voor de match koortsig en moe en bovendien kreeg hij een trap op de voet. Vandaar dat we hem wisselden”, zei de Spanjaard achteraf. “Hoe erg het is? Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik heb het er met mijn medische staf over gehad tijdens de rust en zij maakten zich toch een beetje zorgen. Maar na afloop zag ik hem vrij oké stappen.”

City is tegenwoordig tweede in de Premier League en dit weekend wacht een treffen met het opgeleefde Leicester. Puntenverlies in eigen land is uit den boze. Het maakte het een homecoming zonder glans, al werd Peps beslissing vrijwel meteen afgestraft. Iets voor het uur kreeg City een strafschop. Niet Haaland, maar Mahrez nam de honneurs waar. De Algerijn, anders dan Haaland geen cheat code op Football Manager, raakte niet voorbij Kobel. Die Gelbe Wand juichte, voor de enige keer die dinsdagavond. Het bleef 0-0. Daarmee verzekerden beide teams zich wel van overwintering in de Champions League. Man City is groepswinnaar.

Na affluiten maakte Haaland een ereronde. Hij gaf zijn shirtje weg en werd toegezongen. Het viel dus wel mee met die koorts. Hij was zelfs als laatste bij de spelersbus van City, omdat hij met zoveel oude bekenden moest bijpraten. Die match tegen Leicester moet wel lukken. Wout Faes is bij deze gewaarschuwd.

