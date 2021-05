De Laet en Verstraete zien opvolging van wedstrijden als oorzaak voor slappe vertoning: “Kan geloven dat het niet de mooiste match was”

Jupiler Pro LeagueAntwerp springt niet over Anderlecht. Het bleef 0-0 tegen Club Brugge na een slappe wedstrijd en blijft hangen op plaats vier. De opvolging van wedstrijden is volgens De Laet en Verstraete een belangrijke factor.

Ritchie De Laet: “Altijd net die laatste bal dat niet klopte”

Ritchie De Laet wees na de wedstrijd op de opvolging van wedstrijden. Met drie topwedstrijden op zeven dagen is het moeilijk om elke keer het beste voetbal te brengen. “We waren er net over bezig met de mannen van Brugge, in het laatste kwartier begin je stilletjes aan te zien dat de tank leeg is. Het laatste kwartier zit daardoor vaak vol actie, want de tank is leeg, die tackles komen er niet meer vol uit enzovoort.

De eerste helft was niet goed, Antwerp kwam iets beter uit de kleedkamer. “Tijdens de rust hebben we alles besproken. We kwamen daarna in goeie posities centraal, maar het is dan altijd net die laatste bal dat niet klopte, spijtig.”

Bij Antwerp mocht niemand spreken na het late puntenverlies tegen Anderlecht. Zindert dat nog na? “Dat pikt he, het doet even pijn. Ik denk dat we verdienden te winnen toen. Maar goed, ‘t is nu donderdag. Nieuwe wedstrijd, zondag weer een nieuwe wedstrijd. We moeten daar niet meer over nadenken, dan ga je punten latel liggen.”

Volledig scherm © Photo News

Birger Verstraete: “Kan wel geloven dat het niet de mooiste match was om te zien”

Birger Verstraete pakte geel en mist zo de wedstrijd in Brugge dit weekend. “Het is altijd moeilijk te beoordelen van op het veld. Het was een wedstrijd met veel intensiteit, veel duels. Pak ik geel of krijg ik geel? Ik kan het accepteren dat ik geel krijg, maar ik ben benieuwd of het opgevolgd wordt, nu mis ik de match op Brugge. Ik vind het een belachelijke gele kaart, heel makkelijk gegeven.”

“De wedstrijden volgen elkaar snel op, je voelt ook vermoeidheid in de benen. Ik denk dat de ploeg niks te verwijten valt, we hebben alles gegeven. We hebben niks weggegeven, weinig gecreëerd, dus de 0-0 is een logische uitslag. Je moet zorgen dat je in de omschakeling niet in de rug gepakt wordt met Lang en De Ketelaere, daardoor konden onze backs niet mee naar voren. Ik kan wel geloven dat het niet de mooiste match was om te zien.”

Volledig scherm © Photo News

Vercauteren: “Qua kwaliteit en frisheid niet top vandaag”

Ook coach Frank Vercauteren zag dat het beter kon bij zijn team. “Het is niet dat ik het gevoel heb dat we het hebben laten liggen vandaag. Gewoon qua kwaliteit en frisheid was het niet top. De juiste bal inspelen, de juiste pass... We konden geen bal bijhouden in de tweede helft. Dat is verschil met de vorige matchen, waar we wel dreigend waren.” Verder was Vercauteren streng voor de gele kaart van Verstraete. “De spoeling is al dun, dat is iets wat hij moet bijleren.”

Antwerp mist heel wat spelers door corona. Daar ziet Vercauteren niet meteen verandering in komen. “De enige die we hoopten te recupereren is Frank Boya. Ik denk dat we morgen nog een test hebben. Voor de andere twee zal pas voor volgende week zijn. Het is afwachten voor de resultaten van die test morgen natuurlijk.”