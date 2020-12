De kop is eraf voor Vanhaezebrouck: Núrio en Yaremchuk schenken AA Gent 2-1-zege tegen Standard

Twee goals uit een hoekschop: ziedaar de korte samenvatting van de eerste helft in AA Gent-Standard. We waren nog geen twee minuten ver toen Ngadeu zijn eigen doelman Bolat verschalkte na een prima getrapte hoekschop van Gavory. Vanhaezebrouck kreeg net geen zenuwinzinking langs de lijn, maar zag zijn team op het halfuur wel op soortgelijke manier langszij klauteren. Yaremchuk maaide over een hoekschop van Kums, waarna Ngadeu zonder dat hij dat wist Núrio bediende aan de tweede paal. Schoonheidsprijzen zal ook die goal nergens winnen, maar de bordjes hingen wel in evenwicht. 1-1 was meteen ook de ruststand na een al bij al een aangename eerste helft, al vielen er weinig kansen te noteren. Tapsoba schoot nog eens binnen het bereik van Bolat, terwijl het inzenden van Yaremchuk aan de overzijde - na gestuntel van Dussenne - kracht miste.

Als er een ploeg was die echt wel toonde dat ze wou winnen, was het AA Gent wel. De mannen van Vanhaezebrouck kwamen furieus uit de kleedkamers, maar Vadis schoot de beste kans na een heerlijke doorsteekbal van Dorsch op Bodart. Dat hoog druk zetten kost natuurlijk krachten ook en rond het uur leek het vet van de soep bij enkele Buffalo’s. Het stelde Standard in staat om het evenwicht te herstellen, maar kansen? Die kregen de Rouches amper en de goal zou uiteindelijk aan de overkant vallen. Waar Vadis na een knappe dribbel eerst nog op Bodart besloot, was Yaremchuk wat later wél trefzeker. Hij profiteerde van een steal van Dorsch bij Laifis om de 2-1 sluw over Bodart in doel te stiften en zijn coach en zijn team een deugddoende zege te schenken.