De Ketelaere: “Laat ons voor de winst gaan op Anderlecht” - Vanaken: “Clement wou behoudender spelen”

Met een knappe goal, zijn vierde nog maar van het seizoen, en een assist op Lang die de penalty voor 2-1 uitlokte, was Charles De Ketelaere (20) nog eens beslissend voor Club. “De opluchting is groot”, verwoordde CDK het heersende gevoel bij blauw-zwart. “Zeker nadat we al twee matchen niet meer konden scoren, ja toch?” Klopt, geen goals in de Luminus Arena en op de Bosuil. Maar tegen Antwerp ontbond De Ketelaere nog eens zijn duivels. Met een knappe dribbel voorbij Le Marchand en dan ook Butez geklopt. “Maar dan maken zij meteen daarna weer gelijk en is dat toch weer een domper. Daarom dat we uiteindelijk zo blij zijn met deze drie punten. Die moesten we hier echt pakken, je voelde de druk stijgen. Laat ons nu nog niet te hard van stapel lopen en gewoon gaan voor een punt, of zelfs de winst, op Anderlecht.”