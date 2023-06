De helikopter landt op oefenveld naast de Bosuil: Antwerpse titelparty nadert de apotheose

Titelspanning was er niet alleen op het veld, maar ook in de lucht. De Pro League huurde een helikopter in om de trofee naar de juiste plek te vliegen, maar die moest overuren draaien. Lorin Parys, CEO van de Pro League, hing in de tweede helft lang boven het Brusselse Dudenpark om finaal nog koers te zetten richting Antwerpen. Luc Bertels (59) is de piloot: “Op twintig minuten kan ik in Antwerpen staan.”

Bertels is niet aan zijn proefstuk toe. Bij de titelstrijd in 2014 hield de onzekerheid ook tot de laatste speeldag in PO1 aan tussen Anderlecht en Standard. Bertels vloog de trofee toen over naar Brussel. Vandaag moest het finaal richting Antwerpen en de duizenden fans die in de Bosuil de match via groot scherm volgden.

Ook Pro League-CEO Lorin Parys mocht zijn hippe pilotenzonnebril bovenhalen: hij maakte met twee anderen de overtocht mee. Een cameraman van het marketingbureau Sporthouse Group legde de trip vast met spectaculaire beelden, via Make A Wish mocht ook Gianni mee de lucht in. De helikopter van Heliventure vertrok aan de AED Studios in Lint.

Dat Bertels in laatste instantie nog richting Antwerpen moest, zorgde niet voor paniek. Bertels: “Op twintig minuten tijd kan ik in Antwerpen landen. Het hingt wel wat af van de goals die vielen, ja.” De landingszone voor de helikopter lag al even vast. Op een oefenveld naast de Bosuil wordt er geland.

Bertels leidt als vlieginstructeur al twintig jaar piloten op. In zijn cockpit zaten al rocksterren en F1-vedetten. Zijn belangrijkste vluchten doet hij voor ziekenhuizen. Soms is er levensnoodzakelijke haast mee gemoeid: “We zijn de medische helikopter voor Gasthuisberg, het UZ Antwerpen en OLV Aalst. We vliegen patiënten met brandwonden, covid, transplantatieteams en couveusetransporten met kindjes over.”

Een crew van de Pro League met een trofee behoort tot de passagiersvluchten. Het zal de Pro League ruw geschat 5.000 euro kosten. Zelf heeft Bertels wel weinig affiniteit met voetbal. Wie de titel wint, kon hem niet schelen: “Voor mij is voetbal als Chinees (lacht).”

