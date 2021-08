De grote Joshua Zirkzee show: Nederlandse spits schiet Anderlecht met twee doelpunten voorbij verdienstelijk Cercle

Na de Europese midweek tegen Laçi wijzigde Kompany zijn team op vijf plaatsen, waardoor de basis weer dezelfde werd als bij de vorige competitiepartij tegen Seraing. Yves Vanderhaeghe verraste voorin. Denkey verdween naar de bank, maar het was niet de Spanjaard Waldo Rubio (twee goals bij twee invalbeurten) die de Togolees verving. Wel Aske Sampers, 20-jarig jeugdproduct met roots aan de Westkust (Koksijde). Die vormde tandem met Olivier Deman, 21-jarig jeugdproduct met roots aan de Oostkust (Knokke). De twee jonge groen-zwarten deden de tweeduizend abonnees in de tribunes nog binnen de minuut juichen. Deman werkte netjes binnen na een actie die Sampers met Velkovski had opgezet: 1-0 na amper 46 seconden !

Volledig scherm © BELGA

Was dat even schrikken voor Anderlecht, maar binnen het kwartier stelde de recordkampioen wel orde op zaken. Refaelov vond Gómez op links, die zette netjes voor en Joshua Zirkzee liet zich niet pramen om Didillon het nakijken te geven (1-1) . Vorige week tegen Seraing werd de eerste goal van de Nederlander nog afgekeurd, nu mocht de Bayern-huurling wel juichen. Hij deed meer dan dat. Even voor het halfuur haalde Zirkzee van net buiten de rechthoek uit, de bal week af op een verdediger en nam daardoor wat hoogte. Didillon zag het leer tot zijn ontzetting over zich heen in doel caprioleren (1-2).

Volledig scherm © BELGA

Met die achterstand bevond Cercle zich opnieuw in de situatie van twee weken eerder, toen het tegen Club Brugge moest overleven om in de slotfase keihard toe te slaan. Yves Vanderhaeghe rekende op een herhaling van dat scenario toen hij op het uur ‘joker’ Waldo inbracht en meteen ook nieuwkomer Alejandro Millán, gehuurd bij Villarreal voor de neus naar verluidt van... Anderlecht, mee in de vuurlijn stuurde. De Spaanse spitsen zorgden voor meer dreiging, maar het was Deman die de gelijkmaker aan de voet had na oprukken van Corryn. Delcroix haalde de bal nog van de lijn. Aan de overzijde zorgde Didillon voor sensatie door naast het leer te koppen, waardoor Benito Raman plots alleen op het lege doel af kon. Te schuin om het meteen te proberen en uiteindelijk op de buitenkant van de paal.

Anderlecht was meer en meer op de omschakeling aangewezen, want Cercle rook dat er wat in zat. Maar met Ashimeru, Amuzu en Kiese-Thelin voorin creëerde Sporting plots weer gevaar en moest Didillon een paar keer handelend optreden. Cercle bleef het fysiek veeleisende voetbal van Vanderhaeghe opdissen, maar de zeer sterk ingevallen Waldo Rubio kon zijn toprapport niet met een derde goal bij zijn derde invalbeurt kruiden. Van Crombrugge haalde zijn beste poging uit de korte hoek.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.