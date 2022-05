Dé fase uit Anderlecht-Club? De Ketelaere krijgt tot woede van Schreuder geen penalty na stevige por: “Dit kan niet”

Meteen opschudding in de topper tussen Anderlecht en Club Brugge . Blauw-zwart wilde een strafschop nadat Lisandro Magallan in de zestien een duw in de rug van Charles De Ketelaere gaf, net voor de Rode Duivel zijn hoofd tegen een voorzet van Andreas Skov Olsen zette. VAR Bram Van Driessche checkte de fase, maar vond niet dat ref Nathan Verboomen terug moest keren op zijn eerdere beslissing om geen penalty te geven. Een fase waar ongetwijfeld nog de nodige inkt over zal vloeien.

Club-coach Alfred Schreuder sprak er zich na afloop al over uit voor de microfoon van Eleven. “Ik begrijp niet dat we geen strafschop hebben gekregen”, was de Nederlander boos. “We hebben een VAR en iedereen ziet gewoon dat De Ketelaere geduwd wordt. Tijdens de rust hoorde ik al dat we een strafschop hadden moeten krijgen en intussen zag ik ook de beelden al. Ik vind het heel slecht, in mijn beleving kan dit niet.”