De druk weer bij Anderlecht: Charleroi sleept met moeite driepunter weg uit Stayen, STVV-fans laten ongenoegen merken

“Charleroi krijgt vanaf minuut 1 de bal”, zei STVV-coach Bernd Hollerbach vooraf. Allemaal goed en wel, maar als Leistner dan na 7 minuten in de fout gaat en de 0-1 op een presenteerblaadje aanbiedt... Weg plan. Het eerste half uur van STVV was gewoonweg slecht. Als Christian Brüls niet in z’n sas is, draait ook STVV niet. Een rode draad dit seizoen.

Het thuispubliek, of toch die enkelingen in de tribunes - waren ze in Limburg nog niet op de hoogte dat er weer publiek is toegelaten? - morde. Gelukkig voor hen werd Brüls gaandeweg meer betrokken. Hayashi trapte over.

Volledig scherm © BELGA

Charleroi kwam het best uit de kleedkamer en trof via Bessile op de paal. Hara en Pius kwamen aan de overkant dan weer dicht bij de gelijkmaker, maar Charleroi-doelman Kamara, de vervanger van Koffi, gaf zich niet gewonnen. Het zat de doelman ook mee: Koita schilderde een vrije trap knap op de paal en trof ook nog de lat. STVV bleef de bovenhand hebben in de tweede helft, maar de echte dreiging bleef uit. Brüls naar de kant halen hielp daar niet bij. Aan de overkant scoorde Bayo niet oog in oog met Russo, en raakte ook Tchatchoua de paal op de counter. STVV maakte aanspraak op meer, maar blijft uiteindelijk met lege handen achter.

Charleroi maakt zo voorlopig een einde aan die zwakke reeks en zet weer wat druk op de concurrentie voor die vierde plek.

Ruzie

De Truiense fans lieten hun ongenoegen duidelijk merken. Vooral Pius en aanvoerder Leistner kregen het tijdens de match zwaar te verduren wat boegeroep betreft. Coach Bernd Hollerbach maakte al tijdens de wedstrijd een wegwerpgebaar richting tribunes, toen het fluitconcert achteraf alleen maar toenam ging T2 Dennis Schmitt woest verhaal halen. Pius zelf gooide nog wat olie op het vuur door met de hand achter het oor richting tribunes te trekken. Hollerbach: “Ik zit al 32 jaar in het voetbal, en ik heb nog nooit meegemaakt dat één speler (Pius, red.) zo wordt geviseerd. Het team was in shock, dit helpt ons niet vooruit. Het zijn zware weken geweest voor ons, en we moeten samen sterk staan.” De fans zijn terug welkom in het stadion, en dat zullen we geweten hebben.

Volledig scherm Een woeste Pius moest achteraf bij de fans worden weggehaald. © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

