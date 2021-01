De drie doelpunten van Club, de wereldgoal van Lamkel Zé en de klasseflits van Tissoudali: alle beelden van speeldag 25

Antwerp Gaich zegt nee tegen Antwerp

26 januari Adolfo Gaich (21) wordt niét de nieuwe spits van Royal Antwerp FC. De Argentijnse aanvaller, eigendom van CSKA Moskou, trok zelf de stekker uit de onderhandelingen met de Great Old. Gaich, eerder ook al in beeld bij Club Brugge en AA Gent, zou het naar verluidt niet zien zitten om in ons land te komen spelen.