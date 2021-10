De ban is gebroken: Beerschot boekt eerste competitiezege tegen Seraing dankzij Holzhauser en invaller Noubissi

Jupiler Pro LeagueHet is gebeurd! Op speeldag dertien – een magisch getal op het Kiel – pakte Beerschot eindelijk zijn eerste zege in deze voetbalcompetitie. De sterk spelende Ratten veegden de vloer aan met een zwak Seraing en bezorgden zichzelf zo een grote boost in de strijd om het behoud.

Beerschot begon snedig aan de zespuntenmatch. Dom, opnieuw in de basis na een blessure, zorgde al vroeg voor de eerste dreiging. Nadat bezoeker Mikautadze thuisdoelman Vanhamel eens aan het werk zette, nam Beerschot het heft resoluut in handen. Dat resulteerde in drie dotten van kansen in een dikke vijf minuten. Holzhauser (twee keer) en Dom konden die mogelijkheden echter niet verzilveren.

Niet veel later kreeg Beerschot dan toch wat het verdiende: een doelpunt. Toen Holzhauser ging doorjagen op Seraingkeeper Dietsch leverde die laatste de bal domweg in. Holzhauser had maar binnen te tikken. Cadeautje of niet: het was Beerschot om het even. Voor het eerst in 630 (!) minuten kon paars-wit thuis nog eens scoren (de vorige goal voor eigen volk viel op 11 april tegen Oostende). Meer nog: Beerschot klom voor het eerst dit seizoen op voorsprong. Dubbel feest op het Kiel! We gingen trouwens ook rusten met 1-0.

Na de 1-0 kwamen er nóg kansen voor de mannen van trainer Torrente. Zo noteerden we verdienstelijke tot uitstekende pogingen van Vaca, Holzhauser, Caicedo, Shankland en opnieuw Vaca. Tussendoor behoedde keeper Dietsch zijn ploegmaat Kilota van een owngoal. Het moet overigens gezegd dat Dietsch zich na zijn flater aardig herpakte.

Twee goals Noubissi

Alles bij mekaar speelde Beerschot veruit zijn beste match van het seizoen. Alleen, de Antwerpenaren lieten Seraing veel te lang leven. En dan blijft het opletten met jongens als Maziz en Mikautadze aan de overkant. In de slotfase nam invaller Noubissi Beerschot toch alle onzekerheid weg. Een kwartier voor tijd had de Kameroener altijd de volledig vrijstaande Holzhauser moeten bedienen, maar hij koos voor de moeilijke weg… en knalde vervolgens staalhard de 2-0 tegen de touwen. Kort daarna maakte Noubissi er ook 3-0 van.

Dat orkestmeester Holzhauser in blessuretijd nog een strafschop miste, was niet meer dan een voetnoot in het verhaal. Beerschot heeft zijn eerste driepunter binnen en toonde dat het nog lang niet dood is.

