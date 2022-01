Dante Vanzeir klopt ex-ploeg met winner in slotseconde: “Gekste vijf minuten uit mijn carrière”

Jupiler Pro League VIDEO. Mignolet gaat de mist in en Tissoudali tovert: dit zijn dé zes hoogtepun­ten van het weekend

Een bewogen Jupiler Pro League-weekend. To say the least. Genk-Club Brugge was een hoogstaande topper, waarin Simon Mignolet opnieuw de mist in ging. Anderlecht veerde dan weer recht, Gent-aanvaller Tissoudali toverde en Yves Vanderhaeghe vierde met Cercle de eerste thuiszege. Een dag later zou hij ontslagen worden. Bekijk hierboven dé zes hoogtepunten van speeldag 16!

29 november