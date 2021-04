Dankzij Koning Selim I: Standard wint vlot in Eupen en houdt zijn kansen op play-off 2 gaaf

Om kans te blijven maken op play-off 2 móest Standard winnen Am Kehrweg. De nonchalance waarmee de Rouches gisteravond aan de wedstrijd begonnen was daarom frappant. Ze stonden te dromen op de Eupense akker. Een kwartier slaapwandelen. En dat leidde tot kansen voor de thuisploeg. Prveljak trapte voorlangs, Bodart redde goed op pogingen in de korte hoek van Ngoy en Boljevic en het schot van Peeters zoefde over. Er waren toen welgeteld acht minuten gespeeld.

In minuut negen kreeg Ngoy vervolgens de grootste mogelijkheid. Hij stond op een meter of twee voor doel en mikte nog voorlangs. Standard ontsnapte, dat zag het Luikse bestuur ook - geen happy faces bij Venanzi en co. Integendeel, er werd gezucht en gevloekt. Aan de overkant schoot Bastien een uitstekende voorzet van Gavory voorlangs.

Wat volgde was van matige kwaliteit. De Eupense motor sputterde, Standard stond beter in de organisatie. Maar het was lange tijd voetbal zonder smoel bij de Luikenaars. Te veel slordigheden en foute passes - Sissako trapte daar eens twee ballen in de tribune, zeg - weinig voldragen offensieve acties.

Met de rust in zicht kwam er beterschap bij de bezoekers. Eindelijk wakker. Balikwisha geraakte niet voorbij Defourny, Muleka kopte over en … Standard scoorde na de beste collectieve actie van de avond. Raskin stak diep tot bij Cimirot, diens voorzet was perfect en Amallah trapte binnen.

De Marokkaan voelt zich thuis aan de Kehrweg. Vorige maand trapte hij er Standard nog naar de bekerfinale. Dan toch een monkellachje bij het Luikse bestuur. Die kleine voorsprong vasthouden, moest wel lukken.

Terwijl de regen neerdaalde over Eupen, voerde de thuisploeg de druk gestaag op. Zonder groot gevaar te creëren. Het was te steriel, Standard hield gemakkelijk stand. En ze konden hun voorsprong verder uitbreiden. Carcela dribbelde zich vrij tussen twee man en zette voor, Amallah trapte de afvallende bal in één tijd binnen. Weer hij.

Koning Selim de Eerste. Hij staat er op de belangrijke momenten - zonder daarvoor écht geweldig te spelen. Hij deed het gisteravond bij momenten op ralenti, om dan te versnellen op het juiste moment.

Bij Eupen was de veer helemaal gebroken. Twintig minuten voor tijd stond het plots 0-3. Gavory zette voor naar de eerste paal en dan weet u het wel. Muleka kwam voor zijn man en tikte binnen. Zijn ‘signature-goal’, zo gaan we ons de Congolees nog lang herinneren. De spits die altijd scoort aan de eerste paal. Het lijkt wel een gave.

Standard speelde het nadien volwassen uit. Zonder al te veel energieverlies. Lestienne maakte er zelfs nog 0-4 van in de slotfase na een geweldige pass van Carcela en een voorzet van Bastien. Zij hebben een uitstekende zaak gedaan in de strijd voor play-off 2. Die nonchalance in het eerste kwartier was snel vergeten. De vuilbak in.

Dan toch happy faces bij Venanzi en co.

