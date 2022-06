Dan toch geen Pro League-stemming over competitieformat morgen, wel nieuw overleg

Jupiler Pro League Het Lotto Park, waar Hans Vanaken thuis is: “De mensen zitten er kort op. Dat zal hem liggen”

Hij debuteerde er, met twee goals. Vierde er een titel, na evenveel doelpunten. En dan was er ook nog die gouden linker en recent zijn kopbal met de Duivels. Het Lotto Park, waar Hans Vanaken (29) thuis is. Vader Vital: “Dat scoren tegen Anderlecht is zijn eigen leven beginnen te leiden.”

