Covid-regels aangepast? KV Mechelen speelt (in principe) onder voorbehoud tegen Genk

En wat nu met het duel tussen Racing Genk en KV Mechelen van morgen? De Limburgers tonen zich begripvol, maar samen met Malinwa de match uitstellen is onbegonnen werk, want ook zij zouden dan sancties riskeren. KV Mechelen wacht de resultaten van de laatste testronde af – Coucke en Wenssens zijn zeker nog positief – om vervolgens opnieuw uitstel te vragen bij de Pro League op basis van de doelmannen-regel. Net als voor de wedstrijd tegen OHL, dus. De kans dat de Pro League nu wel plots uitstel geeft, is quasi onbestaande. En dus zal RC Genk-KV Mechelen in principe doorgaan. Malinwa zal dan wel onder voorbehoud spelen om zich juridisch in te dekken.