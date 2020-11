Corona zorgt voor gepuzzel in 1A en Croky Cup: winterstop één week ingekort door uitstel 1/16de finales beker

Jupiler Pro LeagueKnip- en plakwerk bezorgt de Pro League extra ruimte voor inhaalspeeldagen. De spelers moeten wel een week vakantie inleveren - en ze hadden al amper vrij. The show must go on.

De negen amateurclubs die overbleven in de Beker van België mogen geen competitief voetbal meer spelen in 2020. Dus verplaatste kalendermanager Nils Van Brantegem de 1/16de finale (voorzien van 15 tot 17 december) naar het weekend van 8 tot 10 januari.

Speeldag 18 van de Jupiler Pro League wordt vervroegd van 22 en 23 december naar 15 tot 17 december. De vrijgekomen midweek van 22 en 23 december wordt voorbehouden voor uitgestelde wedstrijden.

Op die manier is er weer wat ruimte in de kalender. Een must in deze coronatijden, waarin er elk weekend minstens één wedstrijd wordt uitgesteld.

© Pro League

Helemaal géén vakantie?

Dat betekent wel dat er serieus gesnoeid wordt in de winterstop. De laatste wedstrijden van de Jupiler Pro League vinden plaats op 27 december. Normaal zou er dan een voetballoze periode volgen tot de heropstart van de competitie op 15 januari. Daar gaat nu een week af voor de Beker van België. Wat betekent dat de spelers met veel geluk een week vrijaf zullen krijgen.

Quote In elk normaal seizoen zouden we aan de alarmbel trekken. Maar gezien de impact van corona doen we dat niet. Het lijkt zelfs beter om zo veel mogelijk te spelen op de momenten waarop dat kan. Spelersvakbond Sporta

Maar het kan nóg korter. Ook op 29 en 30 december is er een potentiële inhaalspeeldag voorzien. Net als in het weekend van 5 januari. Als die twee ingevuld worden, zou dat kunnen betekenen dat er helemaal geen winterstop plaatsvindt. Om daarna tot aan de zomer één, twee of drie keer per week aan de bak te moeten. Als de play-offs gespeeld worden, stopt de Belgische competitie pas op 29 mei. Internationals die meedoen aan het EK, kunnen als ze de finale bereiken zelfs tot 11 juli non-stop aan het voetballen zijn.

Spelersvakbond Sporta trekt evenwel niet aan de alarmbel. Secretaris Sébastien Stassin: “In elk normaal seizoen zouden we aan de alarmbel trekken. Maar gezien de impact van corona doen we dat niet. Het lijkt zelfs beter om zo veel mogelijk te spelen op de momenten waarop dat kan. Want wat zal er anders gebeuren wanneer er een nieuwe piek komt in februari, maart? De miserie van vorig jaar helpt niemand vooruit.”

