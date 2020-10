Corona grijpt Koning Voetbal steeds heviger naar de keel: matchen van KV Mechelen, Waasland-Beveren én Moeskroen uitgesteld

Belgisch voetbal Transfer Talk. Benavente in beeld bij Antwerp, dat ook twee verdedi­gers op de radar heeft - Standard wil Noorse verdediger van Stabaek

30 september Door de terugkeer van Frank Tsadjout naar Italië (Cittadella via AC Milan) beschikt Karim Belhocine nog slechts over twee spitsen: Kaveh Rezaei en Shamar Nicholson. Te weinig om een seizoen vol te maken. Charleroi zoekt dus nog een derde spits aan te werven. In overleg met zijn coach heeft Mehdi Bayat een shortlist samengesteld. Namen worden uiteraard niet prijsgegeven. Minder noodzakelijk maar desalniettemin gewenst: een rechtsbenige centrale verdediger. Steeven Willems presteert uitstekend op die positie, maar is, net als zijn kompaan Dorian Dessoleil, linksbenig. Mochten de Carolo’s zich donderdag tegen het Poolse Poznan plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, dan is het best mogelijk dat de speurtocht naar versterking nog wordt uitgebreid.