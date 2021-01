Consequent of niet? Overtreding De Ridder doet verdacht veel denken aan rode kaart Vanaken

Het was na een goeie eerste helft voor Club zweten tegen STVV. Buatu zorgde al gauw voor de aansluitingstreffer De 2-2 van Nazon rolde tegen de buitenkant van de paal. Hij zou in het slot nog rood krijgen voor een domme reactie. De Ridder mocht wel blijven staan, na een ongelukkige fout op De Ketelaere. Al was de overtreding nagenoeg wel een kopie van de fase waarvoor Vanaken alles samen drie speeldagen kreeg.

VIDEO: De overtreding van Steve De Ridder op Charles De Ketelaere

Philippe Clement had er achteraf alvast zijn bedenkingen bij. De Club-trainer en tevens Coach van het Jaar in de Gouden Schoen stelde zich vragen bij de kleur van de kaart die De Ridderr kreeg. “Vorige week werd ons gezegd dat dergelijke fouten met rood zouden bestraft worden. Ik denk dat Hans nu gek werd voor zijn televisie. Er is duidelijk nog werk nodig om de lijn door te trekken.”

VIDEO: De rode kaart van Hans Vanaken tegen Eupen

Opvallende woorden, des te meer omdat er naast de fase met De Ridder nog wel een aantal andere voorvallen waren in de Jupiler Pro League dit weekend die opvallend veel gelijkenissen toonden met de fout waarvoor Vanaken zo streng werd gestraft. Zo ging vrijdagavond Ito al door op Selimani in de 73ste minuut van de match tussen Kortrijk en Gent.

Zaterdag ook twee identieke fases. Charles Vanhoutte ging na een klein halfuur op de enkel van Agbadou staan in de wedstrijd tussen Cercle en Eupen. In Zulte Waregem-Moeskroen deed Dompé hetzelfde met Hocko. Zondag was er dan op slag van rust een overtreding van Buta op Bijker in KV Mechelen-Antwerp. Alle bovengenoemde gevallen werden bestraft met een gele kaart. Enkel Vanaken kwam er met rood vanaf. Terecht? Bekijk hieronder de beelden en oordeel zelf!

VIDEO: Buta trapt Bijker per ongeluk aan (45' geel)

VIDEO: Ito gaat door op het been van Selemani (73' geel)

VIDEO: Dompé raakt de enkel van Deni Hočko (52' geel)

VIDEO: Charles Vanhoutte gaat op de enkel staan van Agbadou (27' geel)

