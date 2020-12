Comeback in mineur voor Vanhaezebrouck: Oostende buigt achterstand om tegen ontgoochelende Buffalo’s

“Ik trek met goede hoop naar Oostende om er een resultaat te behalen”, aldus AA Gent-voorzitter Ivan De Witte eerder vanavond. Hij verwachtte niet meteen mirakels van Hein Vanhaezebrouck bij de start van zijn tweede ambtstermijn, maar verlangde toch naar een opsteker voor zijn team. Lang moesten De Witte en Vanhaezebrouck niet wachten op het eerste succesje. Waar de Buffalo’s de afgelopen weken de kansen steeds de nek omwrongen, was het in Oostende na 5 minuten al prijs. Yaremchuk stuurde Bukari prima diep, de Ghanees - die afgelopen donderdag nog twee één-op-één situaties miste - schoof beheerst door de benen van Hubert. De Buffalo’s meteen op rozen. Dat was ook alles wat we van Gent konden zeggen in de eerste helft. Eén kans, één goal: dodelijk efficiënt. Meteen een wereld van verschil met het Gent van De Decker. Oostende stelde daar weinig tegenover, maar had binnen één en dezelfde minuut wel dé kansen om op gelijke hoogte te komen. Sakala trapte na een knappe solo op de paal, Hjulsager kopte van dichtbij onbegrijpelijk over. De stevige bloedneus van Hanche-Olsen was voor rust het enige overige hoogtepunt. Armoe troef aan de kust.