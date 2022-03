Club wint met forfaitcijfers in Seraing na demonstratie van Skov Olsen

Volledig scherm © BELGA

Rustig avondje voor Club Brugge zaterdag - blauw-zwart won op Le Pairay met sprekend gemak van voorlaatste in de stand Seraing. Enkele uren na de zege van Union deden de Bruggelingen wat ze moesten doen, goed voor een 12 op 12 in de competitie.

Er was amper afgetrapt of blauw-zwart, bij wie Vormer met buikgriep ontbrak, stond al op voorsprong. Bij de eerste aanvalsgolf trapte Skov Olsen de bal beheerst met links in de verste benedenhoek. Club zette meteen de toon voor wat eigenlijk nooit een wedstrijd zou worden. Dezelfde basiself van tegen Antwerp en Gent - De Ketelaere begon op de bank - nam nog voor de rust afstand van Seraing, dat slechts één keer via Mikautadze kon dreigen. Rits verdubbelde op het halfuur de voorsprong, Dietsch maakte nog een own goal, maar wel door de verdienste van Skov Olsen. Tussendoor lieten vooral Vanaken en Lang na de score op te drijven - beiden kregen een uitstekende kans om hun goaltje mee te pikken. Nog in de eerste helft werd Cachbach na tussenkomst van de VAR rechtstreeks uitgesloten na een stevige overtreding op Odoi.

Volledig scherm © BELGA

De match was halverwege gespeeld… en dat was er in de tweede helft aan te zien. Club had alles onder controle, maar kwam aanvankelijk nauwelijks tot kansen na de rust. Eén keer miste de ingevallen Dost van dichtbij op aangeven van De Ketelaere, die eveneens zijn opwachting maakte. De Nederlander stond wel op de goeie plek om vlak voor het slotkwartier de 0-4 van dichtbij tegen de netten te duwen. Op assist van opnieuw Skov Olsen, die óók nog eens zijn tweede doelpunt van de avond meepikte en daarmee de forfaitcijfers op het bord zette.

Club deed zaterdagavond wat het moet doen, al komt het daardoor dit weekend geen stap dichter bij leider Union. Wél is de landskampioen onder Schreuder flink op dreef in de competitie en toonde ze een gepaste reactie na de uitschuiver tegen Gent in de beker.

Volledig scherm © BELGA

