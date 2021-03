Club weet weer wat winnen is: blauw-zwart freewheelt naar zege tegen Zulte Waregem

Club keerde na twee intermezzo’s met lege handen terug naar de competitie. Na de uitschakeling in Europa en in de beker wou blauw-zwart orde op zaken zetten tegen Essevee. Clement bracht Lang opnieuw aan de aftrap - samen met Chong en Badji vormde de Nederlander de voorhoede. Rits, terug van weggeweest, begon net als Denswil op de bank. Bij Zulte Waregem ontbraken Vossen, niet speelgerechtigd na zijn overgang van Club, en de geblesseerde De Bock - samen namen ze plaats in de hoofdtribune van hun ex-werkgever. Pletinckx en Chory waren hun vervangers. Ten tijde van de 0-6-pandoering tegen blauw-zwart op speeldag zes stond Essevee op een teleurstellende 14de plek - intussen is een onherkenbaar Zulte Waregem opgeklommen naar een plaats die recht geeft op play-off 2.

Club Brugge kende weinig moeite met Zulte Waregem… en dat was na de rust niet anders. Vanaken liet al snel van dichtbij de 3-0 liggen, maar net voorbij het uur was de match dan toch definitief gespeeld. Mooie voorzet van Chong, dito afwerking van Lang aan de tweede paal. Enkele minuten later was Lang zelf de aangever. De VAR keurde de knappe 4-0 van Vormer af, terwijl er op het eerste zicht geen sprake was van buitenspel. Pérez beïnvloedde evenwel het spel, waardoor de goal geannuleerd werd. In het slotkwartier bleef de 3-0 op het bord - de grote kansen bleven uit aan Brugse zijde, terwijl Zulte Waregem allesbehalve in de buurt kwam van een eerredder.