Club weet weer wat winnen is: blauw-zwart freewheelt naar overwinning tegen zwak Zulte Waregem

Jupiler Pro League Bekvechten over VAR-penalty. Brys: “De regel is er nu eenmaal” - Dury: “Ik zal goed naar je luisteren als je zo eens verliest”

21 januari OH Leuven haalde een 2-0 achterstand op en klimt voorbij Anderlecht naar de vierde plaats, Zulte Waregem ziet zijn zegereeks afgebroken. Maar daar ging het na de wedstrijd in het Regenboogstadion totaal niet over. De voor Leuven beslissende strafschop was hét gespreksonderwerp. En dan vooral de beslissing van ref Vergoote om op aangeven van de VAR de elfmeter te laten hernemen nadat Louis Bostyn de eerste poging van David Hubert had gered.