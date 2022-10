Club spoelt nederlaag op Standard door met vlotte zege tegen KV Mechelen

Eerste van drie thuiswedstrijden op rij voor Club Brugge zaterdagavond, bij wie de amper 17-jarige Jorne Spileers zijn debuut vierde in de basis. Hoefkens koos voor een viermansverdediging en had weinig of geen alternatieven centraal achterin. De zieke Skov Olsen werd in extremis vervangen door Nusa. Voorin kregen Jutglà en Sowah de voorkeur op Yaremchuk, die op Standard een slechte beurt had gemaakt. Mechelen-coach Danny Buijs zocht zich een plekje uit op de eretribune. Hij werd in de dug-out vervangen door Steven Defour, voor het eerst T1.

Club had wat goed te maken na de zeperd in Luik, écht vlot liep het voor de rust evenwel niet. Na een vroege waarschuwing van Storm was het lang wachten op een Brugse kans - op het halfuur schoot Jutglà de bal wild in de tweede ring. De Catalaan deed kort voor de rust veel beter toen-ie de goeie assist van Sowah via de vingertoppen van Coucke hard binnen trapte. Na een ietwat teleurstellende eerste helft ging blauw-zwart toch met de voorsprong rusten.

Hoe moeizaam de zoektocht naar een goal voor rust verliep, zo vlot viel de 2-0 na de pauze. Sobol zette zich achter een vrijschop en krulde de bal mooi in de kortste hoek. De match lag zo min of meer in een beslissende plooi - voor Hoefkens het signaal om met Yaremchuk en Buchanan twee verse krachten in de te brengen. Club deed in de tweede helft wél wat van hun verwacht wordt. Coucke hield de ene na de andere poging uit zijn doel - onder meer Nielsen en Nusa waren dicht bij een derde treffer. Na zijn wekenlange afwezigheid viel Buchanan bijzonder gretig in. Twintig minuten voor inrukken zag hij zijn doelpunt afgekeurd wegens nipt buitenspel.

Hoefkens liet ook Lang zijn rentree vieren - zo is het enkel nog wachten op de terugkeer van Mata. Club nam in de slotfase wat gas terug, Mechelen slaagde er niet in gevaarlijk tegen te prikken. Coucke moest nog eens goed plat op een knal van Odoi - de bezoekende doelman voorkwam dat Mechelen na rust met zware cijfers onderuit ging. In de slotfase werd het alsnog 3-0 dankzij invallers Lang en Buchanan. Die laatste kopte een mooie voorzet van de Nederlander via de paal in doel. Uiteindelijk beleefde Club, ondanks een stroeve eerste helft, een al bij al rustige avond tegen Malinwa. De ideale voorbereiding voor de komst van Atlético, nu dinsdag al in Jan Breydel.

