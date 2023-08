Club speelt RWDM van de mat: blauw-zwart maakt er zeven en lijkt klaar voor Osasuna

De tegenstand stelde andermaal weinig voor, toch is Club Brugge op dreef. Met 22 goals in vier matchen kon blauw-zwart zich niet beter klaarstomen voor de cruciale duels tegen Osasuna.

Geen Hans Vanaken bij Club Brugge zondagavond - de middenvelder had teveel last van de maag, maar zal wel fit zijn voor de wedstrijd tegen Osasuna donderdag. Zinckernagel nam zijn plek in op de tien, Nusa kwam zo op links opnieuw in het elftal. Bij RWDM kwamen Diallo en Dos Santos in de ploeg. Club wou in de laatste van veel wedstrijden tegen doenbare tegenstanders vertrouwen opdoen voor de heenwedstrijd tegen Osasuna. En of dat gelukt is.

Vijf dolle minuten

Blauw-zwart trok voor de rust de lijn van de voorbije weken door. Met goeie pressing, veel beweging en kansen. Nusa toonde zich scherp - na acht minuten kende hij net als in Westerlo pech toen zijn knal op de lat strandde. Zinckernagel, nochtans niet zó overtuigend aan de wedstrijd begonnen, trof wel raak. Hij kopte de perfecte voorzet van De Cuyper mooi in doel. De goaltune was amper stopgezet of RWDM maakte gelijk. De Sart bediende Sanchez, die Mignolet kansloos liet. In vijf dolle minuten scoorde Club nog een tweede keer. Nusa zette zijn tegenstander nog maar eens in de wind alvorens Skov Olsen de 2-1 aan te bieden. De Deen schoot de bal onhoudbaar binnen, Club opnieuw op voorsprong.

Volledig scherm © BELGA

Tegenvaller voor Club: halverwege bleef De Cuyper na een eerdere blessurebehandeling binnen. De linksachter is intussen naar het ziekenhuis voor foto’s. Meijer - die andere linksachter - is ook niet fit en dus nam Sabbe de plek van De Cuyper in. Zeven minuten ver in de tweede helft liet de youngster meteen zijn eerste statistiekje noteren. Met een assist op Thiago had Sabbe zijn aandeel in wat later een beslissende goal zou blijken. Voorbij het uur maakte de thuisploeg de klus helemaal af. Skov Olsen bracht de bal voor doel, waar Defourny het leer tegen zijn eigen netten duwde. Opnieuw twee goals voor de Deen, die ook in Eupen een ‘doublette’ liet noteren.

Club had in het slothalfuur gas kunnen terugnemen, maar deed dat niet. Al snel na de 4-1 mikte Zinckernagel maar net naast. Meteen zijn laatste actie, hij werd samen met Vetlesen en Thiago naar de kant gehaald. Vanaken kwam zo toch nog even in actie. Na de vijf goals in Eupen en twee keer vijf tegen Akureyri scoorde Club er ook tegen RWDM vijf. Nusa knalde hard binnen nadat Onyedika op de paal had gevlamd.

Volledig scherm © Photo News

De blauw-zwarte trein kwam niet tot stilstand. Buchanan kopte de 6-1 binnen op hoekschop, Jan Breydel genoot met volle togen. Eén keer was RWDM nog gevaarlijk - Biron trof in minuut 82 de paal. Uiteindelijk lukt Club nog een zevende goal, na een eigen doelpunt van Abner.

De Bruggelingen lijken klaar voor het echte werk, namelijk het tweeluik tegen Osasuna. Blauw-zwart moet donderdag in Pamplona op zoek naar goals nadat het tegen RWDM al de vierde schietoefening in evenveel duels hield.

Volledig scherm © BELGA

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft 7-1 Eigen doelpunt van Abner! RWDM moet de kelk helemaal tot de bodem ledigen. Abner duwt een voorzet van Sabbe ongelukkig in eigen doel. Skoras over De invallers tonen zich bij blauw-zwart. Na een leuke één-twee kiest Skoras voor een schot. De poging van de Pool valt wat te laat en verdwijnt over de kooi van Defourny. Redding Defourny Ook Yaremchuk is dicht bij een goaltje, na voorbereiding werk van invaller Skoras. Defourny brengt redding. Biron op de paal Club Brugge moet wel attent blijven achterin. Biron is nog eens aartsgevaarlijk, zijn poging spat uiteen op de paal. 6-1 GOAL van Tajon Buchanan! Ook nummer zes is een feit. Skov Olsen schildert een hoekschop op het hoofd van Buchanan, die van dichtbij raak treft. Ook op dit doelpunt ziet Defourny er niet al te best uit. © BELGA Antonio Nusa wordt vervangen door Michal Skóras 5-1 GOAL van Antonio Nusa! En daar is nummer vijf. Club Brugge zet RWDM onder druk, waarna Onyedika zijn pegel op de paal ziet belanden. Nusa is goed gevolgd en duwt de 5-1 voorbij Defourny. Het is al de vierde wedstrijd op een rij dat blauw-zwart vijf doelpunten maakt. © BELGA Pierre Dwomoh wordt vervangen door Shuto Abe Driedubbele wissel bij blauw-zwart Deila slaat aan het wisselen. Vanaken, Odoi en Yaremchuk mogen nog 20 minuutjes komen mee voetballen. Vetlesen, Zinckernagel en Thiago gaan naar de kant. Florent Sanchez wordt vervangen door Xavier Mercier Hugo Vetlesen wordt vervangen door Hans Vanaken Philip Zinckernagel wordt vervangen door Denis Odoi Igor Thiago wordt vervangen door Roman Yaremchuk Zinckernagel naast Wat een heerlijke actie van Zinckernagel. De Deen zet El Ouahdi in de wind en viseert de verste hoek. Het leer gaat maar net naast. Wat mogen we nog verwachten? De partij ligt in een beslissende plooi op Jan Breydel. Club Brugge laat de bal nu ook eens aan RWDM. Krijgen we nog enkele doelpunten te zien? 4-1 GOAL van Andreas Skov Olsen! Wat een blunder van Defourny. Skov Olsen geeft de bal niet goed voor doel, maar de RWDM-doelman lijkt verrast en tikt het leer in eigen doel. Wat een vreemde fase. © BELGA Goed verdedigd van Mechele Vetlesen lijdt balverlies en Biron kan gaan lopen. Mechele schermt goed diens rechtervoet af, waardoor hij het gevaar in de kiem smoort. 3-1 GOAL van Igor Thiago! De wedstrijd lijkt in een beslissende plooi te liggen. Scheidsrechter De Cremer geeft goed balvoordeel, waarna Vetlesen knap opent tot bij invaller Sabbe. Die bedient Thiago, die de 3-1 makkelijk in doel kan leggen. © BELGA Kopbal Nusa Defourny bokst een hoekschop tot bij Nusa. De Noor kopt richting doel, Le Joncour werkt weg.

