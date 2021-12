Club speelt met vuur in topper tegen Anderlecht, maar houdt punt thuis dankzij Vanaken

Anderlecht kwam in Jan Breydel voor de vierde wedstrijd op rij in dezelfde slagorde aan de aftrap. Bij Club koos Philippe Clement voor Ruud Vormer en Brandon Mechele in de basis. Anderlecht begon best aan de partij, met een goede kans voor Yari Verschaeren. De Waaslander ging alleen op Simon Mignolet af, maar besloot hoog over.