Club raast door en pakt 18 op 18 na zege tegen tienkoppig Genk, kloof met Union nu vijf punten

Hoogspanning in Jan Breydel vanmiddag, waar Club Brugge de kloof met Union tot vijf punten kon verkleinen bij winst tegen KRC Genk. De Limburgers hadden dan weer nood aan een resultaat met het oog op de Europe Play-Offs. Schreuder liet Lang andermaal op de bank - Adamyan kreeg het vertrouwen na zijn twee goals in Oostende. Bij Genk ontbrak Onuachu wegens ziekte.

Club opende fel, in de vierde minuut was het al prijs. Rits legde aan van buiten de zestien meter, Vanaken devieerde zijn schot tegen de touwen. Blauw-zwart meteen op rozen - het signaal voor Schreuder en zijn team om fel achteruit te kruipen. Club liet de bal aan Genk, dat gedurende de ganse eerste helft evenwel geen kansen afdwong. Op slag van rust lukten de bezoekers dan toch de enigszins verdiende gelijkmaker. Ito mocht met links trappen en deed dat heel beheerst in de verste benedenhoek. Mignolet liet zich té makkelijk passeren - de doelman ging traag naar de grond en had meer kunnen doen.

Net als in de eerste helft klom Club ook na de rust in de vierde minuut op voorsprong. De mee opgerukte Mata vond het hoofd van De Ketelaere, die mooi overhoeks binnen kopte. De smaakmaker kwam voor de pauze nauwelijks in het stuk voor, maar zette Club met een knappe goal meteen op het goeie spoor. Voorbij het uur moest Genk met tien verder. Sadick liep de doorgebroken Rits onderuit en werd meteen uit het veld gestuurd. Een zwaar verdict voor Genk, dat nog een tweede mannetje in de buurt van Rits had lopen op het moment van de overtreding.

Ondanks de numerieke minderheid drong Genk af en toe aan. Ito had dé kans op een nieuwe gelijkmaker, maar de Japanner schoot van dichtbij hoog over. Een zure misser bleek al snel, want aan de overzijde besliste Adamyan de wedstrijd. In het geharrewar trapte de Armeense spits overhoeks binnen - een gouden doelpunt voor Club. Meteen de laatste actie van Adamyan, die een kwartier voor tijd plaats ruimde voor Lang. In dat slotkwartier hield blauw-zwart het rustig, dit terwijl Genk niet meer bij machte was om terug te slaan.

Club pakt zo achttien op achttien en komt steeds dichter bij Union. Genk moet in de slotwedstrijden nog vol aan de bak wil het straks ook niet de Europe Play-offs mislopen.

