Club heeft geen moeite met KV Mechelen en trekt met 24 op 24 naar Champions’ Play-Offs

Geen Charles De Ketelaere bij Club - Schreuder nam geen risico uit vrees voor een eventuele schorsing op speeldag 1 in de play-offs. Club wou de kloof met Union - vóór de wedstrijd omgerekend drie punten - in ieder geval niet groter laten worden. KV Mechelen had op zijn beurt reeds zekerheid over deelname aan de Europe Play-Offs, écht veel stond er voor de bezoekers niet op het spel.

Dat het halverwege de wedstrijd slechts 1-0 stond in het voordeel van de thuisploeg, was eigenlijk een half mirakel. Club liet voor de rust kans na kans noteren, terwijl enkel Rits voorbij het halfuur raak trof. Vooral Adamyan was niet scherp - de Armeniër kreeg in het openingshalfuur wel vijf mogelijkheden om de score te openen. Bij blauw-zwart toonde Lang zich bedrijvig en viel Odoi nog voor de rust geblesseerd out. Mechelen kon sporadisch tegenprikken, maar kwam niet tot kansen.

Volledig scherm © Photo News

Na de pauze was het verval, dat eigenlijk voor de rust al was ingezet, groot. Enkel Rits liet een opgelegde kans liggen om de voorsprong te verdubbelen. Schreuder bracht De Ketelaere halverwege de tweede helft in het veld in de hoop dat het opnieuw zou keren. Club werd met mondjesmaat beter, bij ingang van het slotkwartier was de match ook meteen gespeeld. Skov Olsen kreeg de bal in een kansrijke positie voor de voet en deed wat zijn medemaats - voornamelijk Adamyan - al de ganse match nagelaten hadden. 2-0 dus voor Club, een voorsprong die niet meer in het gedrang kwam. De Ketelaere zag zijn doelpunt in de omschakeling nog afgekeurd wegens buitenspel

Club wint zo ook haar slotwedstrijd en pakt 24 op 24. Het perfecte rapport sinds half februari - en of blauw-zwart klaar lijkt om in de play-offs op zoek te gaan naar een derde opeenvolgende landstitel. Voor Mechelen wacht de strijd om een Europees ticket in de Europe Play-Offs.

Volledig scherm © Photo News

