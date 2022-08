Club draait stilaan warm: blauw-zwart omzeilt moeilijke klip richting leidersplaats

Hij wierp rond zevenen een achteloze blik over Mambourg. Bleef even hangen bij de repeterende cheerleaders, alvorens zich te gaan omkleden. Hans Vanaken, nog maar eens in het Stade du Pays de Charleroi - wellicht zijn lot voor het restant van zijn carrière. West Ham United trekt een losse 60 miljoen euro uit voor Lucas Paquetá. En dus kan de focus weer vol op de club waaraan hij onlosmakelijk verbonden is. ‘Club Brugge KV’, zoals de speaker dat in Charleroi vol ontzag zei.

Hoefkens koos ‘Au pays noir’ voor dezelfde elf namen van de zes op zes. Leuk dat het in zo’n transferperiode af en toe nog om voetballen gaat. De match was evenwel acht minuten ver of de ‘Marshall Masters’ weergalmden door de boxen. De vierde keer al dat een onherkenbare Vanaken balverlies leed, kwam Club duur te staan. Mignolet redde nog, maar in de herneming trapte Morioka binnen. Charleroi uit, altijd lastig.

Volledig scherm © BELGA

Jutglà to the rescue

Club reageerde sneller dan in Eupen. De tegentreffer had ook Vanaken wakker geschud. Eens in de wedstrijd zag de aanvoerder een listig balletje op de lat uiteenspatten. Blauw-zwart was baas, al was het continue opletten voor de Zebra’s - eerder hyena’s in de omschakeling. Op het halfuur kreeg Club wat het verdiende. Veel ging mis in deze transferperiode, maar de komst van Ferran Jutglà is een schot in de roos. Tussen minuut 32 en 36 speelde hij zijn promovideo af. Eerst dodelijk van in de box, kort erna van erbuiten. Een spitsengoal en eentje die zijn klasse verraadde. ‘He scores when he wants,’ klonk het achter doel. Vanaken was op zijn beurt twee keer betrokken in de voorbereiding. Zo slecht is het dan toch niet bij Club, draaide hij de knop om. Achterin stak Mechele een tandje bij. Voor Boyata was het na twee trainingen nog te vroeg.

Hoe veerkrachtig Club zich na de tegentreffer had getoond, zo flauw begon het aan de tweede helft. De landskampioen geraakte zelfs niet over de middellijn. De paal, op een schot van Heymans, en Mignolet hielden blauw-zwart overeind. ‘Out’ schreeuwde Hoefkens zijn stem kapot - ’t was eigenlijk wachten tot de gelijkmaker viel. Alleen viel de verwachte goal, bij een zeldzame uitbraak, aan de overkant. Knap hakje opnieuw van Vanaken, een verschroeiend schot in de benedenhoek van Nielsen. Einde verhaal voor de Karolo’s. Een koude douche na hun beste kwartier van het seizoen.

Volledig scherm © Photo News

Debuut Boyata

Het slothalfuur was weinig boeiend. Charleroi probeerde nog, Club hield het hoofd koel. Boyata vierde zijn debuut in de Belgische competitie, Mignolet moest nog één keer goed plat bij een nieuwe open doelkans voor Mbenza. Larin miste oog in oog met Koffi. Een mooie treffer van Sylla werd tot zijn verbazing afgekeurd. Finaal werd het alsnog een rustige avond voor blauw-zwart, daar waar de openingsfase een ander scenario deed vermoeden.

Bijna één maand na het debacle van Eupen draait Club warm. Met een negen op negen onder meer in Leuven en Charleroi én een eerste leidersplaats dit seizoen. Moeilijk gaat ook, bewees blauw-zwart op Mambourg. In een vertrouwde compositie, waar afhankelijk van de laatste transferdagen links en rechts nog aan gesleuteld zal worden. Hoefkens werd in Charleroi toegezongen. Amper drie matchen nadat een deel van de achterban hem al had opgegeven.

Volledig scherm © BELGA

