Club-coach Alfred Schreuder in aanloop naar clash met Standard: “Noa Lang wil zich soms te veel bewijzen”

“We zijn altijd aan het kijken naar goede spelers die ons zouden kunnen versterken en dat kan in iedere linie zijn", vertelde Schreuder, die niet dieper wou ingaan op het dossier Skov Olsen. “Ik las die naam ook, we zijn in gesprek met het bestuur, maar voor het overige hou ik me daar niet mee bezig. Ik focus me op de spelers die hier zijn.” En dat zijn er wel wat: de kern van Club is ontzettend groot, iets waar Philippe Clement bij zijn vertrek ook al op wees. Niet evident om zo'n grote groep te managen. “Philippe had daar een punt in", aldus Schreuder. “Ook daarin zijn we continu in gesprek onderling om te kijken of en waar we de kern wat kleiner kunnen maken. Al loopt alles tot nog toe goed.”

Volledig scherm © Photo News

Geen nieuwe geblesseerden bij Club, terwijl Noa Lang terugkeert uit schorsing. “Hij miste begin deze week een paar trainingen maar trainde de laatste twee, drie dagen weer volop mee. Noa is beschikbaar. Of hij niet te ontgoocheld is na het missen van de Gouden Schoen? Ach, we waren hier allemaal wat ontgoocheld, maar hij heeft het kunnen plaatsen. We zijn ondertussen weer anderhalve week verder, daar moeten we mee dealen.” Blijft de vraag waar Schreuder Lang zal laten spelen. (lacht) “Dat gaan we zondag zien. Noa is altijd gemotiveerd, hij wil zich soms te veel bewijzen vind ik, maar ik ben naar hem toe duidelijk geweest hoe ik wil dat hij speelt. Hij moet van mij niet tegen de buitenwereld spelen, maar gewoon zijn taak doen. Als we dat allemaal doen, weten we dat we een heel sterk team kunnen zijn.”

Standard dan, wat vindt Schreuder van de Rouches? “Ik zag hen tegen Anderlecht, tegen Club Brugge, bekeek heel wat matchen van hen. Ik ga de jongens goed voorbereiden, we weten hoe ze spelen. Soms 4-4-2, soms 4-2-3-1. Het wordt een heel moeilijke match, waarin we zullen uitgaan van eigen kracht. Mooi hoeft het niet te zijn, het belangrijkste is dat we winnen. Ik vond Anderlecht vrij goed tegen hen, ze domineerden lang, maar dan zie je toch een bepaald geloof bij Standard. Knap dat ze nog gelijkspeelden en nog konden winnen. Hier ging het ook zo: 0-2 achter en dan toch nog winnen. Het is een echt team, dat vecht in toppers.”

