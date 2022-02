Club Brugge zonder Charles De Ketelaere tegen Antwerp na pijnlijke val op training

Even paniek in het Belfius Basecamp donderdag. Charles De Ketelaere kwam op training pijnlijk ten val, waarbij hij de schouder geblesseerd heeft. De Rode Duivel werd per direct overgebracht naar AZ Zeno, het ziekenhuis in Knokke-Heist dat haast paalt aan het oefencomplex van Club Brugge. Daar bleek na een check-up dat de schade aan de schouder meevalt en er in ieder geval geen sprake is van een ernstig letsel.

Wél is de kans miniem dat De Ketelaere zondag tegen Antwerp in actie zal kunnen komen. En dat is een streep door de rekening van Alfred Schreuder en Club Brugge, die één van hun beste, zoniet hun beste speler moeten missen in de kraker tegen de Great Old. Sinds december is de 20-jarige aanvaller immers goed voor tien doelpunten. Vraag is ook of De Ketelaere volgende woensdag al hersteld zal zijn voor de cruciale bekerwedstrijd tegen AA Gent, waarin blauw-zwart een 1-0 voorsprong verdedigt.